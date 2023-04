"Tenemos que recomponer mucho", dice Sampaoli en presentación como DT del Flamengo

El argentino Jorge Sampaoli dijo este lunes, durante su presentación como nuevo entrenador del Flamengo, que el popular equipo brasileño debe "recomponer mucho" para aspirar de nuevo a ganar títulos.

"Tenemos que recomponer mucho a este equipo para volver a la forma competitiva de poder darle a la gente mucha más alegría", dijo el técnico, de 63 años, en una rueda de prensa en Rio de Janeiro.

Oficializado el viernes como timonel del 'Fla', tras el despido el martes pasado del portugués Vítor Pereira, Sampaoli agradeció la oportunidad de desembarcar en un "club tan grande" como el vigente campeón de la Copa Libertadores.

"Hubo muchas oportunidades de venir aquí. Hoy para mí era el Plan A, más allá de una propuesta de Europa o de cualquier otro lugar. Esta vez coincidieron las posibilidades", aseguró al reconocer que anteriormente tuvo chances de firmar con los cariocas.

Recientemente destituido del Sevilla (ESP), el argentino se estrenará en el banquillo del Flamengo el miércoles en el Maracaná ante el Ñublense (CHI), en la segunda jornada del Grupo A de la Libertadores.

El técnico, mundialista con Chile en Brasil-2014 y con Argentina en Rusia-2018, lamentó que su arribo ocurra con la temporada ya comenzada y en medio de una crisis de resultados.

En los cuatro meses de mando de Pereira, el 'Mengão' tuvo opciones de alzar cuatro títulos (Supercopa de Brasil, Recopa Sudamericana, Mundial de Clubes y Campeonato Carioca), pero se fue en blanco.

Hace dos semanas debutó en la Libertadores con una derrota 2-1 con Aucas en Ecuador y el jueves pasado perdió 2-0 con el Maringa, de la cuarta división, en el juego de ida de la tercera ronda de la Copa do Brasil.

El domingo, con la conducción del interino Mário Jorge dos Santos, tuvo un alivio al estrenarse con victoria en el Brasileirao (3-0 ante Coritiba, con Sampaoli en la tribuna del Maracaná).

- "Que jueguen los mejores" -

"El fútbol no te da la posibilidad de elección. Lo mejor es comenzar un ciclo, pero esta vez tocó así. Decidí llegar aquí por la calidad de los futbolistas que el club tiene, que pueden hacer lo que yo pretendo futbolísticamente", señaló.

"En el último tiempo jugamos de manera posicional, con una estructura bien definida, lo que va a hacer que progresivamente vamos a tener la posibilidad de educar al plantel para jugar de esa forma, y en esa progresión estará mi capacidad de convencer lo más rápido posible", agregó.

Sampaoli, exentrenador del Santos y del Atlético Mineiro de Brasil, sostuvo que no priorizará ninguna de las tres competencias que el 'Fla' está disputando (liga, copa local y Libertadores).

"Obviamente el equipo no está bien y por eso estoy aquí, si no estaría otro entrenador. No pienso priorizar nada, en cada partido y competencia intentaremos poner lo mejor", afirmó.

Sampaoli se reencontrará en Rio con el volante chileno Arturo Vidal, junto a quien ganó la Copa América de 2015, la primera en la historia de La Roja.

Y liderará a estrellas brasileñas como Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Filipe Luis o David Luiz, y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Los dos primeros fueron objeto de polémica durante la estancia de Pereira, quien los alternó, pese a que la hinchada y la prensa le pedían que jugaran juntos, como en la conquista de la Libertadores-2022.

"Cada juego es diferente, algunas veces puede ser, algunas otras no", apuntó Sampaoli. "Lo importante es que jueguen los mejores y que socio-afectivamente se puedan complementar".

Raa/app/cl

AFP