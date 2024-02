Montse Tomé (seleccionadora española en rueda de prensa tras ganar a Francia 2-0 en la final de la Liga de Naciones)

"Estamos todos muy contentos, ellas, por el rendimiento en el campo, todo el staff por el trabajo realizado desde que comenzamos la Nations. Ahora tienen que celebrar, ser felices y disfrutar de lo que han hecho. Tenemos un presente y un futuro muy buenos, vienen de conseguir un Mundial, Francia era un rival al que nunca le habíamos ganado. Tenemos un grupo con jugadoras con experiencia en conjunto con las nuevas que llegan que tienen esa juventud, hay una mezcla positiva en el equipo, tienen una mentalidad muy ganadora. Vemos que podemos sacarle el máximo potencial. (¿sale respaldada?) Nunca me he centrado en lo que se pudiera decir, siempre estuve tranquila, en septiembre las cosas estaban raras, lo afrontamos, tratamos de resolverlo y ahora partido a partido logramos resolver los encuentros y es una postura totalmente diferente. No sé si cambia la opinión pública. Yo soy tranquila. Hoy es un día feliz y tenemos que disfrutar. Septiembre queda muy lejos y ahora estamos en otro momento. Me gusta centrarme en lo positivo y siento que esta selección me ha aportado mucho. Lo de septiembre nadie lo quiso, fue un aprendizaje que nos ha hecho el equipo fuerte que somos ahora. Tenemos que disfrutar toda España del magnífico juego que hace este equipo".

