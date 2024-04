"Tenemos un resultado que deja la puerta abierta", afirma Edin Terzic

Edin Terzic (entrenador del Borussia Dortmund en rueda de prensa tras perder 2-1 con el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions)

"Nos ha costado entrar en el partido, estuvimos muy nerviosos y hemos concedido dos goles fáciles. Conseguimos corregir la situación en la segunda parte. Hemos demostrado que podíamos volver a entrar en el partido. En el descanso les dije a los jugadores que se tranquilizaran. No hemos conseguido empatar, pero ahora tenemos un resultado que deja la puerta abierta. (Influencia de Brandt) Nmecha estaba en forma, tenía que acelerar el partido, pero en la primera parte no jugamos bien. La entrada de Brandt le dio frescura y ritmo al partido, es una pieza importante para dar la vuelta al partido. El Atlético esperaba nuestros fallos para contraatacar, pero nos llevamos la sensación de saber como hacerles frente. No es el resultado deseado, pero no hay que avergonzarse por haber perdido por poco. Nos hubiese gustado un empate, pero hemos visto de lo que somos capaces. No nos sorprendió que jugaron con mucho coraje y muy ofensivos al principio, aprovecharon la energía del estadio".

Gr/dam