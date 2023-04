"Tengo ganas de medirme" con Zverev, asegura Alcaraz

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, se mostró feliz este domingo tras clasificarse para octavos de final del Masters 1000 de Madrid, donde se medirá al alemán Alexander Zverev, al que tiene ganas de medirse.

"Va ser diferente a la final del año pasado. Está jugando muy bien", dijo Alcaraz en rueda de prensa tras vencer al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2 y 7-5.

"Vamos a tener que jugar nuestro mejor nivel. Me ganó en un entrenamiento aquí, pero los partidos son diferentes", explicó el tenista español, que el pasado año ganó al alemán para alzarse con su primer Masters 1000 madrileño.

"Todo el mundo sabe lo buen jugador que es, los grandes golpes que tiene, vamos a intentar dominar, hacer nuestro mejor partido de resto y tengo ganas de medirme contra él", afirmó Alcaraz.

El tenista español se mostró mucho más suelto este domingo frente a su debut el viernes contra el finlandés Emil Ruusuvuori.

"Hoy ha sido un partido muy completo. Me he movido bien, no he perdido mi esencia que es jugar agresivo con grande golpes y dominando casi todo el rato, me da muchísima confianza de cara a lo que viene", explicó el reciente ganador del torneo de Barcelona.

"Puede ser que ahora intente copiar el nivel de hoy", añadió Alcaraz, que inauguró este domingo la sesión de noche del Másters 1000, aunque confesó que prefiere jugar de día.

"Jugar de noche siempre es diferente y a mí me gusta, pero mirando por mí, prefiero de día por los horarios", aseguró.

El español fue llevado en volandas por el público de la Caja Mágica y no dudó en admitir que ve una "Alcarazmanía".

Entre estos 'Alcarazmaníacos' estaban este domingo e las gradas jugadores del Real Madrid como Vinicius o Fede Valverde, con los que habló el murciano.

"Estaba nervioso de verlos en la gradas, bestias como ellos. Para mí es una alegría que vengan a ver tu partido. Hemos hablado de los últimos resultados y de lo que se viene contra el City (Manchester City, en semifinales de Champions) y nos hemos deseado mucha suerte", relató.

Gr/dr

AFP