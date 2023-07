"Tiene lo mejor de los tres", Federer, Nadal y Djokovic, dice el serbio sobre Alcaraz

"Creo que tiene lo mejor de los tres", declaró Novak Djokovic sobre Carlos Alcaraz al ser preguntado en conferencia de prensa por la comparación del joven español, que ganó este domingo su primer Wimbledon, con el 'Big Three', formado por Roger Federer, Rafael Nadal y el propio tenista serbio.

"Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre que su juego tiene elementos de Roger, Rafa y míos. Estoy de acuerdo", declaró el serbio en comparecencia de prensa tras caer en la final por 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 y 6-4, tras cuatro horas y 42 minutos de juego.

Djokovic (36 años), que con la derrota se queda sin poder igualar los récords de más victorias en Wimbledon (8, de Roger Federer) y de Grand Slam (24, Margaret Court), también destacó "la mentalidad competitiva de toro español" de Alcaraz, comparándolo con la "increíble capacidad de lucha" de su compatriota Nadal.

"Para ser honestos, nunca he jugado contra un jugador como él. Roger y Rafa tienen obviamente sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es un jugador muy completo y una capacidad increíble de adaptación, que creo que es clave para que tenga una carrera larga y exitosa en todas las superficies".

Tras el partido, en la misma pista, Djokovic admitió que Alcaraz fue mejor: "Te lo mereces", le dijo al joven español de 20 años.

"Qué calidad al final del partido (...) lograste grandes saques y grandes jugadas y te lo mereces totalmente. "¡Enhorabuena!", le dijo el serbio en español.

No obstante, Djokovic admitió que es una derrota dura: "Es duro de tragar cuando lo tienes tan cerca".

Pese a la derrota en la Centre Court, la primera para Djokovic en la central de Wimbledon en diez años, el serbio se reafirmó en su voluntad de ganar más Grand Slam.

"He sido bendecido con muchos partidos increíbles a lo largo de mi carrera. Estoy muy agradecido. He perdido ante un jugador que ha sido mejor y tengo que seguir adelante más fuerte", añadió el serbio tras ver rota su racha de 34 triunfos consecutivos en el All England Club.

Djokovic volvió a elogiar a Alcaraz tras sumar su segundo título de Grand Slam (después del US Open del año pasado) y de haber ganado su segundo torneo del año en hierba, una superficie en la que hasta esta temporada solo había pisado en dos ocasiones, ambas en Wimbledon, donde en 2021 cayó en la segunda ronda y en 2022 en octavos de final.

"Pensaba que tendría problemas contigo solo sobre la arcilla y tal vez superficies duras, pero no sobre el pasto, pero a partir de ahora la historia será diferente", auguró.

Dj/smg/mcd

AFP