"Todo está en juego" para los derechos reproductivos en EEUU en 2024, dice Harris

WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta Kamala Harris dice que “todo está en juego” con respecto a los derechos de salud reproductiva en los comicios de noviembre en Estados Unidos, en un momento en que el equipo de campaña del presidente demócrata Joe Biden incrementa su enfoque de contrastar su posición sobre el tema con la del republicano Donald Trump antes de su debate esta semana.

Por su parte, el equipo de campaña anunció que llevaría a cabo más de 50 eventos en estados muy disputados y más allá con el fin de conmemorar el segundo aniversario el lunes de la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, la cual revocó el derecho jurídico federal a tener un aborto. Biden y sus aliados intentan recordarle a los votantes que la histórica decisión de 2022 fue tomada por un máximo tribunal que incluía a tres jueces conservadores nominados durante el periodo en el que Trump estuvo en la Casa Blanca.

“Toda persona de cualquier género debería entender que, si una libertad fundamental como el derecho a tomar decisiones acerca del propio cuerpo puede ser quitada, estén conscientes de qué otras libertades podrían estar en riesgo”, dijo Harris en una entrevista conjunta en el canal MSNBC con Hadley Duvall, de 22 años, una activista de Kentucky por el derecho al aborto que fue violada por su padrastro cuando era niña. Parte de la entrevista fue difundida el domingo.

El equipo de campaña de Biden cree que el derecho al aborto puede ser un tema que movilice al electorado en lo que se prevé serán unos comicios generales muy reñidos.

Trump se ha adjudicado el crédito por el resultado del caso Dobbs ante su base de votantes conservadores, pero no ha respaldado una prohibición nacional a la interrupción del embarazo si regresa a la Casa Blanca, una medida deseada por sus simpatizantes de la derecha religiosa.

En abril, Trump dijo que creía que las decisiones sobre el tema se les deberían dejar a los estados. Posteriormente declaró en una entrevista que no promulgaría una prohibición a nivel nacional si el Congreso la aprueba. Ha declinado dar detalles sobre su postura en torno al acceso de las mujeres a la píldora abortiva mifepristona.

En un evento de campaña el sábado, Trump dijo que su gobierno hizo “algo asombroso” con el caso Dobbs, al tiempo que reconoció el riesgo político de ejercer más presión sobre el tema en este momento.

“Cada votante tiene que ir con el corazón y hacer lo correcto, pero también tenemos que resultar electos”, afirmó.

Biden ha empezado a prepararse en privado en Camp David para el debate del jueves por la noche en Atlanta. Se prevé que Trump lleve a cabo reuniones en su mansión de Florida esta semana, parte de un proceso informal de preparación.

Duvall, de la ciudad de Owensboro, Kentucky, primero narró su historia públicamente a fines del año pasado en un anuncio de campaña durante la contienda por la gobernación en su estado natal, en el cual habló sobre las consecuencias de las restricciones al aborto, en especial aquellas que carecen de excepciones para casos de violación o incesto.

Duvall también se sumó a la primera dama Jill Biden el domingo en un mitin de campaña en Pittsburgh en el que ambas criticaron a Trump por respaldar la decisión del caso Dobbs.

“Él piensa que podemos ser ignoradas”, dijo Biden sobre Trump. “Él no sabe que, cuando nuestros cuerpos están en riesgo, cuando los futuros de nuestras hijas están en juego, somos inamovibles e imparables”.

Kentucky ha implementado una prohibición casi total al aborto tras el fallo del caso Dobbs. El estado prohíbe los abortos salvo cuando se realizan para salvar la vida de la madre. No incluye excepciones para embarazos a consecuencia de violación o incesto.

En una entrevista con Fox News este mes, Trump dijo que la forma en que algunos estados están consagrando el derecho al aborto y otros lo están restringiendo es “una cosa hermosa de ver”.

“Me gustaría preguntarle: ¿qué tiene de hermoso decirle a una niña de 12 años que debe tener el bebé de su padrastro que la violó?”, declaró Duvall.

Harris conmemorará el lunes el aniversario de la decisión sobre el caso Dobbs con eventos de campaña en Arizona y Maryland. Su esposo, Doug Emhoff, irá a Michigan el mismo día.

La senadora demócrata Elizabeth Warren viajará a Wisconsin en nombre de la campaña de Biden con Amanda Zurawski, una mujer de Texas que en un principio no la dejaron abortar después de que le dijeran que tenía un problema de salud que provocaría que su bebé no sobreviviera. Zurawski fue obligada a aguardar hasta que fue diagnosticada con un caso de septicemia que ponía en riesgo su vida, y sólo entonces le fue autorizado abortar.

“Si hay una mujer que se encuentra en esa edad reproductiva, entonces su vida está en riesgo durante estas elecciones”, dijo Duvall en la entrevista de MSNBC. “Y no importa si usted nunca ha votado por los demócratas en su vida. Se trata de bajarse del pedestal, porque las mujeres no tenemos muchas oportunidades de elegir, y usted al menos puede elegir por quién votar”.

The Associated Press no suele identificar a las víctimas de agresiones sexuales, pero Duvall eligió ser identificada y ha hablado públicamente sobre su experiencia y su vinculación con el debate sobre el aborto.

AP