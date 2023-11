Rodrygo (extremo del Real Madrid a Movistar+ tras ganar 3-0 al Sporting de Braga en Champions)

"Estoy muy contento, un partido perfecto, tres goles, no hemos encajado, yo estoy contento por el gol y la asistencia. (abrazo con Ancelotti) Es para darle las gracias. Tenemos que valorar a las personas, yo no estaba en un buen momento y el míster siempre me animó, siempre me decía cosas buenas y yo tenía la obligación de marcar y venir a dar las gracias. La verdad es que tenemos mucha calidad. Si estamos bien, en un buen día es muy difícil que no metamos goles, no estamos en un momento bueno pero seguimos trabajando, seguimos intentando mejorar. (Lunin) Eso demuestra la fuerza de nuestro equipo, siempre entrena bien, salió, defendió un penal, muestra la fuerza de nuestro equipo".

