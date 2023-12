Sergio Ramos (central del Sevilla a Movistar+ tras perder 2-1 contra el Lens en la Champions)

"Una noche dura, dif√≠cil, siempre es triste despedirse de la competici√≥n, ten√≠amos una oportunidad muy bonita de conseguir la victoria aqu√≠ y meternos en la Europa League. Ha sido un partido muy completo a pesar de la decepci√≥n de la derrota. (penal en contra) Me echaba las manos a la cabeza viendo el penalti. Es una locura. Es un penalti que solo ha visto √©l (el √°rbitro). No solemos agarrarnos a decisiones arbitrales pero creo que lo de hoy ha sido escandaloso. No s√© que pasa con nosotros, si es el respeto u otra cosa pero son muy determinantes las peque√Īas cosas que suceden en este tipo de partidos".

Gr/dam