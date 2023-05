"Una noche magnífica" para el City, se felicita Bernardo Silva

El centrocampista del Manchester City Bernardo Silva, autor de dos de los cuatro goles que permitieron a su equipo golear al Real Madrid y meterse en la final de Champions, calificó lo vivido en el Etihad Stadium como "una noche magnífica".

"Es una noche preciosa para nosotros. Sabíamos que iba a ser difícil, pero ganar a este Madrid por 4-0 en casa...", declaró el volante portugués.

"Es una sensación maravillosa estar de nuevo en la final. Ojalá esta vez podamos ganarla", añadió en relación a la final contra el Inter del próximo 10 de junio en Estambul, dos años después de perder el título frente al Chelsea.

Elegido el mejor jugador del partido, Silva admitió que tenía una espina clavada del encuentro de ida en el Bernabéu (1-1), donde no brilló: "No me sentí muy bien después del primer partido. Esta noche tenía que intentar hacerlo mejor por mis compañeros y por los aficionados y estoy muy feliz con mi doblete".

Silva ser refirió también al Real Madrid, que no podrá revalidar si título continental. "Sabíamos lo fuertes que son y en el comienzo de la segunda parte, pese a ir ganando 2-0, ellos han empujado y podrían haber marcado, pero hemos aguantado, con pasión y bien organizados".

Por su parte, Jack Grealish, otro de los destacados de la eliminatoria, reivindicó que "no muchos equipos le pueden hacer esto (golear 4-0) al Real Madrid" y destacó la fortaleza del City en su estadio: "Nos sentimos imparables".

