Sin complejos desde la histórica victoria frente a Fiyi (30-27) en 2019, Uruguay "no es sólo un país de fútbol" revindica a la AFP su segunda línea Manuel Leindekar, a pocos días del estreno de Los Teros en el Mundial de rugby, el jueves contra Francia.

PREGUNTA: Salvo en 2015, Uruguay siempre ha ganado un partido cada vez que participó en un Mundial. ¿Es ese el objetivo en esta edición?

RESPUESTA: "Exactamente, el objetivo es ganar un partido. ¡Mejor dos! Nos hemos marcado un gran objetivo puesto que hay que soñar en grande para tener éxito. Si acabamos terceros del grupo, te clasificas directamente para el próximo Mundial, eso te da cuatro años para preparate, algo que nunca ha tenido Uruguay. Eso ayuda mucho a los países pequeños, prepararse con todos los medios y sobre todo con todo el tiempo necesario".

P: Causaron sensación en 2019 al ganar a Fiyi. ¿Ese partido marcó un antes y un después para Los Teros?

R: "Sí, todo el mundo pudo ver de lo que éramos capaces. Nos dimos cuenta de que Uruguay no es sólo un país de fútbol, sino que también existía el rugby y que peleamos aunque seamos pequeñitos. No somos el equipo más fuerte, pero tenemos muchas ganas, mucho valor en los partidos importantes".

P: ¿Llegan con más seguridad que en 2019?

R: "Sí, porque para esta edición nos clasificamos con dos años de antelación como 'América 1'. Se abrieron las puertas y entramos. Antes no podíamos ser 'América 1' porque automáticamente era para un país norteamericano. Este año dieron un poco más de chances a los países del sur para tener más competencia y los países de Sudamérica lograron las dos plazas clasificatorias (Uruguay y Chile). Es un cambio histórico, un orgullo".

P: ¿Es especial compartir grupo con la anfitriona Francia y con Nueva Zelanda?

R: "Jugar contra los All Blacks es un gran placer, un sueño que cualquier jugador desea en su carrera y, en particular, yo lo tengo desde joven. Vi por la tele la época linda de los All Blacks, lo soñé durante años. Debe ser extraordinario enfrentarse a ellos. Y, personalmente, jugar contra Francia en Francia, el país en el que vivo desde hace siete años, que me ha dado tanto, una cultura que amo... ¡Es fantástico! También están Italia y Namibia. Hablamos a menudo de ese partido con Torsten van Jaarsveld, mi compañero en Bayona. Va a ser un gran momento. En este Mundial queremos demostrar lo que valemos, que estamos aquí para atacar, para jugar y no solo para defendernos de los grandes equipos".

P: Para jugar mejor con Uruguay, ¿vale más jugar en el extranjero o en su país?

R: "La liga profesional de Sudamérica tiene mucho nivel para los jóvenes, pero para los jugadores que quieren tener más experiencia y vivir a fondo el rugby, les aconsejo venirse a Europa, aunque las oportunidades para nosotros son escasas. La ventaja en Francia, por ejemplo, es venir joven con el estatuto de jugador en formación. No conocía la importancia de esa fórmula al principio, pero ahora me doy cuenta de que es una de las mejores cosas que pude hacer".

P: ¿Qué lugar tienen Los Teros hoy en Uruguay?

R: "Hemos empezado a tener una identidad de juego un poco más marcada. Uruguay es un país en el que el fútbol es más que un deporte: una tradición, una religión, una manera de vivir, está en la cultura, nacemos con ello. En Uruguay, desde que vas al colegio, en el patio, hay un balón de fútbol y todos jugamos al fútbol, todo el tiempo. Incluso si no quieres, empiezas por el fútbol. El rugby no se puede comparar, pero como segundo deporte, empieza a subir, a tener más visibilidad".

