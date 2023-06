"Vamos a darlo todo para hacer historia", dice Imhoff sobre los Pumas y el Mundial

El 'back' argentino Juan Imhoff se encuentra inmerso en la fase decisiva del Top 14, el campeonato francés, con su club, el Racing 92, pero ya piensa en la gran cita de la temporada, el Mundial de rugby que se disputará en Francia a partir de septiembre, torneo en el que los Pumas esperan hacer un gran papel: "¡Vamos a darlo todo para hacer historia", dice en una entrevista a la AFP.

PREGUNTA: Usted no participó en el Mundial de 2019, pero regresó después a la selección y estuvo entre los 40 convocados que recientemente se concentraron en París para preparar la Copa del Mundo. Sin embargo, las plazas están caras...

RESPUESTA: "Espero ser parte de la selección argentina y de hecho esa es una de mis motivaciones con mi club: ser lo mejor posible en el Racing para hacer dudar al entrenador de los Pumas. Para mí, jugar con Argentina es algo único, que me da mucho orgullo y responsabilidad. No voy a esconder que todo lo que trabajo a diario es para ganar el título con el Racing... y también para poder tener una plaza en la selección".

P: Disputó los Mundiales de 2011 y 2015 y ha visto el crecimiento del rugby argentino. ¿Qué espera de la próxima Copa del Mundo?

R: "Una Copa del Mundo, por haberla jugado, es especial, algo realmente particular. No te das cuenta hasta que no la juegas (...) Para mí, será un Mundial magnífico, no quiero adelantarme pero para mí será el mejor de la historia, visto el compromiso de los franceses. Y creo que vamos a darlo todo para hacer historia. Y cuando eres un 'outsider' como nosotros, nos motiva todo lo que se diga de nosotros, comemos 'mierda', como suele decirse, para que cuando probemos el caviar lo aprovechemos (risas). Hay muy buenos jugadores en Argentina, un buen grupo y un buen 'staff', pero siempre habrá factores que no podemos controlar".

P: Jugarán la primera fase contra Inglaterra, Samoa, Japón y Chile ¿Cuál será el objetivo de los Pumas?

R: "Nuestro grupo no es en absoluto fácil, pero es más claro que los otros: tenemos que ganar todos los partidos, salvo que los que son decisivos llegan muy pronto (contra Inglaterra el 9 de septiembre, frente a Samoa el 22), por lo que tras las dos primeras semanas, tendremos una idea. Queremos y podemos estar en cuartos, es el objetivo, pero no vamos a mentirnos y decir que tenemos un grupo fácil y que porque hayamos ganado a Inglaterra en Twickenham (30-29, el 6 de noviembre de 2022), vamos a batirles de nuevo. Al contrario, creo que tendremos que trabajar duro".

P: ¿Qué le motivó volver a la selección tras cuatro años de ausencia?

R: "Jugué unas semifinales mundialistas (2015) y la final de consolación y, francamente, es una locura. En la cabeza del jugador siempre está la esperanza, la creencia, de que puedes ser campeón del mundo. Cuando lo sueñas, cuando lo tienes al alcance de la mano, ¿por qué no darlo todo para estar ahí? Mi ausencia en 2019, aunque fuera por razones 'políticas' (no convocatoria de jugadores que jugasen fuera de Argentina), me hizo cambiar la manera de ver las cosas y te das cuenta de lo que tienes cuando ya no lo tienes (...) No soy el más rápido, el más talentoso, el mejor jugador, pero seré el más comprometido".

P: Será la primera vez en la historia con tres equipos sudamericanos en un Mundial...

R: "Se debe al trabajo que se hace desde hace un tiempo en Sudamérica. Miro las fases finales de la SLAR, el campeonato sudamericano, y el nivel es top, con jugadores que comienzan a emerger en Chile, Colombia, Uruguay evidentemente, Paraguay, Brasil... Estados Unidos también (...) Nunca seremos como el fútbol, pero aún con pocos jugadores, vistas las ganas que ponen, creo que se va a progresar. Después hay un problema económico, porque la llegada de patrocinadores está relacionada con los resultados. El Mundial hará que se hable de nosotros, pero Sudamérica sigue siendo muy pobre. Cuando jugamos a rugby en nuestro país, la motivación claramente no es el dinero (...) La etapa de después de hacer que vengan jugadores a Europa, como los argentinos lo hacen desde hace mucho tiempo y como empiezan a hacerlo otros sudamericanos, como (el colombiano) Andrés Zafra (en Brive). Cuando vuelva a su país va a aportar una experiencia, un estatus".

P: ¿Es Argentina un modelo para los otros países sudamericanos?

R: "Claramente, enseñamos todo lo que hemos aprendido para hacer evolucionar los países alrededor de nosotros, pero también la propia Argentina. Desde siempre, aprendemos el rugby en los clubes, que son verdaderamente un lugar social y deportivo (...) Nuestra motivación en Argentina, nuestro sueño, es jugar en el primer equipo de nuestro club, por muy pequeño que sea como Duendes, ¡el mío en Rosario!. Cuando creas un vínculo así con tu club, crees tener el mejor centro de entrenamiento, el mejor balón o un gran patrocinador... nada vale más que el amor por tu club, por su camiseta".

Lrb/mcd/dr

AFP