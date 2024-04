"Vamos a ir a sufrir" a Alemania, advierte Simeone

Diego Simeone (entrenador del Atlético de Madrid en rueda de prensa tras ganar 2-1 al Borussia Dortmund en ida de cuartos de final de la Champions)

"Sensación de haber ganado el primer partido que es muy importante. Hicimos un partido muy bueno. Los chicos hicieron 70 minutos con un control y después también pudimos haber empatado. Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria de cuartos no es fácil ganar, estamos contentos de haber ganado, sabemos que vamos a ir a un estadio a sufrir, pero vamos a tener espacio y tenemos que entrar rápido. (Morata) Hay cosas que no se pueden explicar, Álvaro estuvo desde junio a enero impresionante, hoy atraviesa un momento más difícil porque no encuentra el gol, pero está trabajando en lo que necesita el equipo y en base a ese trabajo el gol va a llegar. Cuando gano estoy contento, me da buena sensaciones cuando el equipo juega como jugó, no teníamos claro lo que podía pasar porque llevábamos mucho tiempo sin jugar. Sabemos lo que nos espera, un equipo fuerte, tendremos que sufrir y aprovechar los espacios. (Dortmund) Nos tenemos que preparar para lo que pasa en el campo de juego, la gente empuja. Tenemos que ponernos a pensar en lo que tenemos que hacer para hacer un partido importante en la casa de ellos. Es un campo donde se hacen fuerte y tendremos que buscar las situaciones que nos favorecen".

Gr/dam