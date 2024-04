"Vendimos cara la derrota", se consuela Javier Aguirre

Javier Aguirre (entrenador del Mallorca, en rueda de prensa tras perder la final de la Copa de Rey contra el Athletic de Bilbao en los penales 4-2)

"Tengo esa sensación de crueldad, que fue una bonita Copa del Rey que no tuvo un final feliz. Luego los penaltis son una bolita. No hay más sensación que la de que lo diste todo y al final tanto nadar para morir en la orilla. (A los jugadores) en el campo les dije que la cabeza y frente alta, dimos lo que tenemos y es suficiente. Nos permite competir contra cualquiera, llegar a la final. El penalti en sí es un gesto técnico, pero también es un juego emocional y una suerte de azar. Salió el plan (de juego) y la pena es que no pudimos concretar el buen trabajo que hicimos sin pelota, no hay mas que felicitar al Bilbao. La final de la Copa del Rey no estaba en nuestro proyecto, cayó, se fue dando y nos encontramos en una final que normalmente están el Real Madrid, el Atlético, el Barcelona, los de siempre, ya el Osasuna el año pasado mostró que con solidaridad puedes competirle a cualquiera. No tengo nada que reprochar a mis jugadores. No hubo final feliz. Vendimos cara la derrota".

Gr/dr