"Es todo un icono no solo en Latinoamérica, es un icono mundial": la vicepresidenta de World Athletics, la colombiana nacionalizada chilena Ximena Restrepo, aplaudió en una entrevista con la AFP en Budapest la figura de la venezolana Yulimar Rojas, que en el Mundial que arrancó el sábado en la capital húngara aspirará a un nuevo oro para su impresionante colección.

Restrepo, que en 2019 se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo, fue reelegida el jueves para un nuevo mandato de cuatro años y se mostró ilusionada por seguir avanzando en cuestiones como la igualdad de género en la gobernanza de su deporte.

Pregunta: En un gran evento más, las miradas del atletismo latinoamericano se dirigen sobre todo hacia Yulimar Rojas, ¿qué valor tiene como referente para la región?

Respuesta: "Yulimar es todo un icono no solo en Latinoamérica sino en el mundo. Creo que es una mujer poderosa, una mujer que inspira mucho respeto y mucha inspiración. Además es cercana, simpática, para nuestra región es un plus. Es un orgullo tenerla y así tenemos que tratarla. Es espectacular que sea venezolana y que como región podamos identificarnos con ella".

P: ¿Cómo cree que será este Mundial para el atletismo latinoamericano?

R: "Va a ser un Mundial similar a lo que venimos haciendo en otros años, no creo que vaya a haber un avance muy grande, pero sí creo que algunas medallitas van a caer en nuestra región, es lo que siento".

P: Para usted el Mundial de Budapest comenzó dos días antes, con su reelección como vicepresidenta de World Athletics. ¿Cómo vivió ese momento y cuáles son sus objetivos para esta etapa 2023-2027?

R: "Lo viví un poco más calmada que cuando me nombraron en 2019 por primera vez, ya conociendo el piso que estaba pisando. Igual con incertidumbre, porque eso siempre sucede, pero estaba menos nerviosa que la vez pasada. Para los objetivos me alineo con los de Seb (Sebastian Coe, presidente de World Athletics), debe ser un periodo de gran crecimiento para nosotros. Espero que lo hagamos en el tema del liderazgo de género, afortunadamente ya cumplimos la meta de tener un Consejo (de World Athletics) con 50-50% de hombres y mujeres. Soy parte del Comité de Liderazgo de Género y estoy muy contenta de que cumpliéramos la meta cuatro años antes de lo previsto. También me gustaría trabajar y desarrollar los programas con las federaciones nacionales, buscar maneras de ayudar ajustándonos a las diferentes federaciones alrededor del mundo, no todos los programas sirven para todas las federaciones. Unas son más grandes y otras son más chicas".

P: ¿Cuál ha sido su balance de los cuatro primeros años en el cargo?

R: "Ha sido muy bueno. Sí siento que no tener dos años, en cierta medida, por el covid ha afectado. Tal vez hubiera podido engancharme más rápido en World Athletics, que es una organización gigante. No es llegar e inmediatamente enchufarse con lo que está pasando. Independientemente de eso, han sido unos años de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Me siento muy orgullosa sobre todo de que hayamos logrado cuatro años antes de lo previsto la equidad de género en el Consejo, eso es fruto de un grupo de trabajo al que he dedicado mucho tiempo".

P: Tras su reelección como presidente, Sebastian Coe dijo que en estos próximos años quiere sentar las bases del atletismo de los próximos 30-40 años. ¿Hacia dónde debe ir este deporte?

R: "Creo que tenemos varias metas hacia adelante. Una muy importante es el medioambiente. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar también en desarrollarnos más tecnológicamente. El mundo está avanzando muy rápido en esos dos aspectos y tenemos que estar al día con eso. Creo que esos dos son dos fundamentos en los cuales está refiriéndose Seb y lo ha dicho bastante. Tenemos que ser una federación moderna, ágil, siendo transparentes y seguir mejorando en nuestra gobernanza todo lo que se pueda. Estar siempre al día en lo que va sucediendo en el mundo".

P: Su hija Martina Weil es atleta de 400 metros como lo era usted. ¿Ha cambiado mucho el atletismo desde su época en la pista?

R: "La competencia, lo que es la competencia, sigue siendo muy parecida. Lo que ha cambiado obviamente es más el empaque, eso es distinto. Ahora los atletas tienen muchas más comodidades. La tecnología también es distinta, los apoyos que tienen de sus federaciones también es diferente. Esa parte yo la veo muy distinta. El atletismo, con algunos cambios pero no tan grandes, sigue siendo lo mismo y para mí la competencia también es parecida. Ahora es más bonito, con más presentación, con más luces, pero sigue siendo básicamente, en su esencia, lo mismo".

Dr/iga