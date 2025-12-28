R. Centroafricana.- El presidente de RCA acude a votar y pide una gran movilización en las elecciones generales

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, ha hecho este domingo un llamamiento a la población a acudir a votar en las elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales que se están celebrando en el país, en las que aspira a un tercer mandato como jefe de Estado.

Touadéra ha acudido a votar al instituto Barthélémy Boganda de la capital, Bangui, donde ha estado acompañado por decenas de seguidores y desde donde ha hecho hincapié en la importancia de la movilización ciudadana para reforzar las autoridades centroafricanas, según ha recogido el portal de noticias Ndjoni Sangó.

La jornada transcurre por ahora sin incidentes y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad destinado a proteger el proceso, en el que Touadéra hace frente a un total de seis rivales, incluidos dos ex primeros ministros cuyas candidaturas han sido finalmente validadas después de que un tribunal rechazara los intentos de apartarlos por denuncias por contar con doble nacionalidad.

Touadéra, quien lleva al frente del país desde 2016, concurre después de que un referéndum constitucional celebrado en 2023 —marcado por el boicot opositor— permitiera eliminar el límite de mandatos, ampliar su duración hasta los siete años y prohibir a ciudadanos con doble nacionalidad presentarse a la jefatura del Estado.

A pesar de que Touadéra ha sido crecientemente criticado por lo que la oposición define como una deriva autoritaria y por sus firmes lazos con Rusia —incluido el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner para respaldar al Ejército en su lucha contra varios grupos armados—, los acuerdos de paz alcanzados con diversas formaciones rebeldes han permitido consolidar su figura.