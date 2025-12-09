R. Checa.- El populista Andrej Babis regresa al poder tras ser nombrado nuevo primer ministro de República Checa

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente checo, Petr Pavel, ha nombrado este martes al populista Andrej Babis nuevo primer ministro después de que su partido, el conservador ANO (Sí), ganara las elecciones celebradas el pasado mes de octubre.

"Lo nombro jefe de Gobierno. Confío en que dedicará toda su energía, conocimientos y experiencia al bien de la República Checa", ha aseverado Pavel, que al principio se mostró reticente a que fuera Babis, de 71 años, quien volviera a encabezar el Ejecutivo en un momento de gran relevancia geopolítica.

Babis ya ocupó el cargo de primer ministro entre 2017 y 2021. Con su regreso al poder, los checos podrían contar con un nuevo líder que, como el eslovaco Robert Fico y el húngaro Viktor Orbán, sitúen al país cerca del bloque crítico con la Unión Europa a medida que avanza la invasión de Ucrania y los incidentes con drones se extienden a varios puntos de Europa.

Su partido ganó holgadamente las elecciones al hacerse con el 34,51% de los votos, resultado que le proporcionó 80 de los 200 escaños que conforman la Cámara Baja del Parlamento checo.

Sin embargo, el político tiene aún pendiente una posible condena ante los tribunales por un caso de fraude en relación con el consorcio agroindustrial Agrofert, una cuestión que sigue pendiente tras la anulación de la absolución y que podría generar un conflicto de intereses a pesar de que Babis ha prometido desvincularse por completo del mismo.

Un tribunal de Praga, la capital del país, debe todavía pronunciarse y declarar si considera que el exmandatario ha defraudado unos 2.000.000 de euros en subsidios de la Unión Europea destinados en realidad a pequeñas y medianas empresas. Aunque un tribunal desestimó el caso en 2023, este año el Supremo ha dispuesto que vuelva a instruirse ante la presencia de indicios claros en su contra.