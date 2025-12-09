R. Checa.- El presidente checo nombrará este martes a Babis tras la polémica por el conflicto de intereses

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, nombrará este martes a Andrej Babis, líder del partido populista ANO (Sí), como primer ministro del país, después de que este haya prometido transferir las actividades de su compañía Agrofert a una estructura independiente para evitar conflictos de intereses.

"Aprecio la forma clara y comprensible en que Andrej Babis ha cumplido nuestro acuerdo y ha anunciado públicamente la forma en que resolverá su conflicto de intereses", ha manifestado en su cuenta de la red social X, indicando que el nombramiento se oficializará este 9 de diciembre a las 9.00 horas (hora local).

En la misma publicación, el mandatario checo ha señalado que de esta manera "respeto los resultados de las elecciones a la Cámara de Diputados del Parlamento y el curso de las negociaciones para la formación de un Gobierno de coalición", en alusión a los comicios ganados por el ANO a principios de octubre.

Su anuncio llega horas después de que Babis haya comunicado en un vídeo difundido a través de la misma plataforma su decisión de "no volver a la empresa Agrofert, con la que no tendré nada en común, nunca seré su propietario, no tendré ninguna relación económica con ella y no mantendré ningún contacto con ella".

"Este paso, que supera con creces los requisitos de la ley, no ha sido fácil para mí. He construido la empresa durante casi la mitad de mi vida y lamento mucho tener que dejar la Presidencia de la fundación Agrofert", ha asegurado en alusión a una medida de la que, ha dicho, "nunca pensé que daría".

Babis ha explicado que en su lugar habrá una "estructura fiduciaria (que) será gestionada por un investigador independiente, que estará controlado por un protector independiente". "Ambas personas serán designadas por el fundador del fondo, es decir, una persona independiente que se ocupa de la creación de este tipo de estructuras", ha agregado antes de precisar que ninguna de ellas pueden ser "miembros de la familia ni personas asociadas a Agrofert" ni depender "económicamente" de la empresa ni de él mismo.

Además, ha asegurado que "se trata de una solución irreversible", recalcando que "ya prometí claramente antes de las elecciones que resolvería mi conflicto de intereses".

En República Checa existe desde hace años una ley que limita la influencia de políticos sobre empresas que reciben fondos públicos o europeos. Babis ya tuvo problemas en este sentido durante su anterior mandato (2017-2021). Entonces, transfirió las acciones a fideicomisos pero mantuvo pero este año confirmó que había vuelto a ser el único propietario del grupo. El multimillonario es la séptima persona más rica de República Checa, un país de 10,9 millones de habitantes, según el ránking de Forbes.