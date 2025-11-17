R. Checa.- El presidente checo pide al partido de Babiš que proponga otro candidato para el cargo de primer ministro

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha pedido este lunes al partido populista ANO (Sí), que ganó las elecciones legislativas celebradas a principios de octubre, que presente otro candidato para el cargo de primer ministro debido al conflicto de interés del líder de la formación política, Andrej Babis.

"Si el líder de ANO, Babis, no es capaz de resolver satisfactoriamente su conflicto de interés, entonces al nombrarle estaría contribuyendo a la creación de una situación ilegal", ha explicado a la emisora de radio pública del país. En ese caso, "sería recomendable" para ANO, "como vencedor de los comicios, que proponga otro candidato".

Pavel ha recordado que el líder de ANO estará en conflicto de intereses en el caso de que siga siendo propietario de la compañía Agrofert, principal grupo agroindustrial del país, cuando sea designado como primer ministro y, a partir de entonces, tendrá 30 días para resolver esta situación.

Babis declaró la semana pasada que anunciaría cómo resolvería el conflicto de intereses justo antes de que el presidente lo nombre primer ministro, pero por el momento su partido ha descartado que el magnate venda Agrofert.

En República Checa existe desde hace años una ley que limita la influencia de políticos sobre empresas que reciben fondos públicos o europeos. Babis ya tuvo problemas en este sentido durante su anterior mandato (2017-2021). Entonces, transfirió las acciones a fideicomisos pero mantuvo pero este año confirmó que había vuelto a ser el único propietario del grupo.