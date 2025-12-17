R. Checa.- Trump felicita al primer ministro checo Babis por su nombramiento

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este martes al primer ministro de República Checa, Andrej Babis, y ha apuntado a la colaboración entre ambos países tras el nombramiento del checo este martes a raíz de la victoria de su partido, el conservador ANO (Sí), en las elecciones celebradas el pasado mes de octubre. "Es un placer ver a Andrej Babis nombrado de nuevo primer ministro de República Checa", ha afirmado en la red Truth Social, donde ha asegurado que juntos lograrán "una vez más un gran éxito en defensa, energía e inmigración ilegal", aludiendo a los anteriores mandatos de ambos dirigentes. El inquilino de la Casa Blanca ha considerado, a este respecto, que Babis "sabe cómo cerrar acuerdos, y esperaba cosas increíbles de él, incluyendo lo relacionado con los (aviones) F-35". El checo, al igual que Trump, dirigió su país entre 2017 y 2021, y se sumaría ahora al bloque crítico con la Unión Europea al que pertenecen los cercanos Robert Fico, en Eslovaquia, y Viktor Orbán, en Hungría. Con todo, tiene aún pendiente una posible condena ante los tribunales por un caso de fraude en relación con el consorcio agroindustrial Agrofert, una cuestión que sigue pendiente tras ser anulada su absolución y que podría generar un conflicto de intereses a pesar de que Babis ha prometido desvincularse por completo del mismo.