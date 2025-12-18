R. Unido.- AMP.- El Banco de Inglaterra baja un cuarto de punto el tipo de interés, al 3,75%

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra ha decidido este jueves recortar el tipo de interés de referencia para sus operaciones en 25 puntos básicos, situando el precio del dinero en el 3,75%, el más bajo desde principios de febrero de 2023.

Por segunda reunión consecutiva, la decisión volvió a mostrar la profunda división entre los nueve miembros del órgano de gobierno de la entidad, que no volverá a reunirse para analizar los tipos de interés hasta el 5 de febrero de 2026, ya que la bajada de tipos fue tomada con cinco votos a favor, frente a cuatro que preferían mantener la tasa en el 4%.

De hecho, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, cuyo voto fue clave en la anterior reunión de noviembre para mantener sin cambios la tasa, ha vuelto a ser decisivo en diciembre, aunque en sentido contrario, al votar esta vez a favor del recorte de tipos, inclinando así la balanza.

En su análisis, el Banco de Inglaterra destaca que la inflación, que disminuyó al 3,2% interanual en noviembre desde el 3,6% del mes anterior, sigue por encima del objetivo del 2%, aunque se prevé que vuelva a acercarse a él "más rápidamente a corto plazo".

De tal manera, la Vieja Dama de Threadneedle Street asegura que su política monetaria se está configurando para garantizar que la inflación se mantenga estable en el 2% a medio plazo, añadiendo que el riesgo de una mayor persistencia inflacionista "se ha atenuado ligeramente" desde la reunión anterior, aunque persiste el riesgo a medio plazo derivado de una menor demanda.

La entidad ha subrayado que el alcance de una mayor flexibilización de la política monetaria "dependerá de la evolución de las perspectivas de inflación", después de que el carácter restrictivo de la política monetaria haya disminuido tras una bajada del tipo de interés bancario de 150 puntos básicos desde agosto de 2024.

"Es probable que el tipo de interés bancario continúe una trayectoria descendente gradual. Sin embargo, las decisiones sobre una mayor flexibilización de la política monetaria serán más difíciles de tomar", ha advertido.

Mientras que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se moderó cuatro décimas en noviembre, al 3,2%, el PIB británico registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior y la tasa de desempleo subió una décima entre los meses de agosto y octubre, hasta el 5,1%, el peor dato desde enero de 2021.