R. Unido.- BP vende el 65% de Castrol a Stonepeak por unos US$5.000 millones

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - BP ha llegado a un acuerdo con Stonepeak para la venta del 65% de Castrol, con un valor de empresa de US$10.100 millones (8.572 millones de euros), lo que implica unos ingresos netos de aproximadamente US$6.000 millones (5.092 millones de euros) para la petrolera británica, que retendrá una participación minoritaria del 35% en la marca de aceites y lubricantes para la automoción.

La transacción, que se espera completar a finales de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias, forma parte del programa de desinversiones por importe de US$20.000 millones (16.974 millones de euros) previamente anunciado por BP y del que ha alcanzado hasta la fecha unos US$11.000 millones (9.335 millones de euros).

Una vez finalizada la transacción, se constituirá una nueva empresa conjunta con una participación del 65% de Stonepeak y del 35% de BP. Tras un período de inmovilización de dos años, BP tiene la opción de vender su participación del 35% en Castrol.

La petrolera ha indicado que todos los fondos de la venta de Castrol se destinarán a reducir la deuda neta hasta alcanzar el objetivo de BP de entre US$14.000 y US$18.000 millones (11.882 y 15.277 millones de euros) para finales de 2027. Al cierre del tercer trimestre de 2025, la deuda neta de BP era de US$26.100 millones (22.151 millones de euros).

La previsión de BP de ingresos por desinversión para 2025 supera los US$4.000 millones (3.395 millones de euros), de los cuales US$1.700 millones (1.443 millones de euros) se han recibido según los resultados del tercer trimestre de 2025, y se espera que el resto se reciba para finales de 2025.

"El anuncio de hoy representa un excelente resultado para todas las partes interesadas. Concluimos una exhaustiva revisión estratégica de Castrol, que generó un gran interés y culminó en la venta de una participación mayoritaria a Stonepeak", ha señalado Carol Howle, consejera delegada interina de BP, para quien la venta permite generar valor para los accionistas.

"Hemos completado o anunciado más de la mitad de nuestro programa de desinversión previsto de US$20.000 millones, cuyos ingresos fortalecerán significativamente el balance general de BP", ha apostillado.