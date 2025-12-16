R. Unido.- Condenado a más de 21 años de prisión el autor del atropello múltiple de mayo en Liverpool

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - Un juez del Tribunal de la Corona de Liverpool ha condenado este martes a 21 años y medio de cárcel a Paul Doyle, autor del atropello múltiple durante las celebraciones del título de la liga inglesa que dejó a finales de mayo más de un centenar de heridos. El juez Andrew Menary ha indicado que Doyle usó su coche como "arma" y condujo hacia la multitud "en un ataque de rabia" después de que "la ira se apoderara de él por completo", según declaraciones recogidas por la cadena británica BBC. Asimismo, ha señalado que el acusado, un exmarine de 54 años que en el tribunal miraba fijamente al frente sin expresión alguna, había generado "miedo y pánico" y que su "indiferencia por la vida humana desafiaba la comprensión común". Menary, durante su intervención, se ha dirigido al acusado para decirle que es "difícil, si no imposible, transmitir solo con palabras la escena de devastación que causó", considerando que actuó con una "furia inexplicable y desmedida" y solo se detuvo después de que un transeúnte lograra entrar en el vehículo automático y forzar la palanca de cambios a modo de estacionamiento. "Se le ve, de forma bastante deliberada, acelerando hacia grupos de aficionados una y otra vez. Golpeando a la gente de frente, arrojando a otros contra el capó, atropellando ramas y carros de bebé, obligando a los que estaban cerca a dispersarse aterrorizado", ha relatado. Doyle se había declarado culpable de 31 cargos, entre ellos conducción peligrosa y provocar altercados, además de intento de causar lesiones corporales graves de forma intencionada, con víctimas que van desde un bebé de seis meses hasta una mujer de 77 años. Los cargos guardan relación con 29 de las víctimas, entre ellas dos niños. Al menos un centenar de personas, incluidos ocho menores, resultaron heridas cuando un vehículo embistió a una multitud en una calle del centro donde se habían reunido miles de aficionados para celebrar la victoria liguera del Liverpool FC.