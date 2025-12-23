R. Unido.- Condenados dos simpatizantes de Estado Islámico por planear un atentado contra la comunidad judía de Mánchester

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Reino Unido ha informado de que dos simpatizantes del grupo yihadista Estado Islámico han sido condenados este martes por planear un atentado terrorista durante una manifestación multitudinaria contra el antisemitismo en el centro de Mánchester y contra la comunidad judía de esta ciudad británica.

La Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) ha detallado que Ualid Sadaui, de 38 años, y Amar Husein, de 52, han sido condenados por "preparación de actos terroristas", mientras que Bilel Sadaui, hermano menor del primero, ha sido condenado por no revelar información sobre actos relacionados con el terrorismo.

"Este complot, profundamente perturbador, estuvo inspirado en una ideología extremista. Si estos terroristas hubieran tenido éxito, habría habido un asesinato en masa y hubiera sido uno de los ataques más mortíferos contra las comunidades judías de este país", ha afirmado el jefe de la división de delitos especiales y antiterrorismo, Frank Ferguson, en un comunicado.

En concreto, Ualid tenía planeado introducir en Reino Unido hasta cuatro fusiles AK-47, dos pistolas y 900 cartuchos. El objetivo era utilizar este armamento de contrabando para perpetrar un atentado contra una manifestación contra el antisemitismo y contra una zona en el norte de Mánchester con una importante comunidad judía.

Los dos condenados equiparon una casa para almacenar el armamento entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. Mientras que Ualid era el principal instigador del ataque, el papel de Husein —un sirio que afirmó haber combatido en el Ejército iraquí— era tratar de matar a agentes del orden que pudieran intervenir el día del atentado.

Las autoridades empezaron a investigar a los condenados a través de un agente encubierto que se hizo pasar por un extremista afín que se ganó la confianza de Ualid, quien llegó a expresar admiración por Abdelhamid Abaaoud, el líder de los atentados de París de 2015.

El agente encubierto, conocido como Faruk, llegó a realizar misiones de reconocimiento junto a los dos hombres en los alrededores de Salford y visitó el puerto de Dover para controlar el lugar por el que supuestamente se iba a introducir el armamento ilegal, según ha detallado la Policía del Gran Mánchester en un comunicado.

Por otro lado, la Fiscalía británica ha detallado que si bien Bilel Sadaui compartía las creencias de su hermano sobre Estado Islámico, se negó a participar el atentado terrorista y, a cambio, se ofreció a apoyar a la familia tras su posible muerte, mientras que también se le confió su testamento.

Las autoridades han determinado así que Bilel ocultó información crucial sobre el atentado terrorista e intercambió mensajes con su hermano en los días previos a su arresto por parte de la Policía Antiterrorista, que se produjo el 8 de mayo de 2024.