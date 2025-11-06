R. Unido.- Diageo factura 4.226 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 2,2% menos, y ajusta previsiones

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El fabricante británico de bebidas espirituosas Diageo ha informado este jueves de que ingresó US$4.875 millones (4.226 millones de euros) durante el primer trimestre de su año fiscal 2026, concluido en septiembre, lo que equivaldría un retroceso interanual del 2,2% en métricas absolutas y a un estancamiento en medición orgánica.

Según se desprende de la hoja de resultados, las ventas netas acusaron un impacto negativo derivado de desinversiones, aunque el efecto cambiario fue "mínimo". De su lado, la variación orgánica de precios cayó un 2,8%, aunque la de volúmenes repuntó un 2,9%.

El crecimiento de las ventas en Europa, América Latina y África se vio contrarrestado por la debilidad del área de licores chinos, que lastró las cifras de Asia-Pacífico, así como por el menor rendimiento en América del Norte por el descenso de ingresos en Estados Unidos.

Diageo ha estimado que el mal desempeño de los licores en China redujo las ventas netas del grupo alrededor de un 2,5% en el trimestre.

"No estamos satisfechos con nuestro rendimiento actual y nos centramos en lo que podemos gestionar y controlar [...]. Para el ejercicio fiscal 26, hemos actualizado nuestras previsiones y seguimos comprometidos con generar un 'cash flow' aproximado de US$3.000 millones (2.601 millones de euros)", ha afirmado el consejero delegado de Diageo, Nik Jhangiani.

En este sentido, el programa 'Accelerate' continúa "progresando adecuadamente" y anticipa que ahorrará unos US$625 millones (541,8 millones de euros) en los próximos tres años.

Ya para el conjunto del año fiscal, Diageo prevé que las ventas netas orgánicas se estanquen o retrocedan "ligeramente" ante la atonía de la unidad de licores chinos y por un entorno del consumo en EE.UU. más desfavorable de lo esperado. El beneficio neto operativo orgánico irá del 1% al 6%.