R. Unido.- El Banco de Inglaterra baja un cuarto de punto el tipo de interés, al 3,75%

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra ha decidido este jueves recortar el tipo de interés de referencia para sus operaciones en 25 puntos básicos, situando el precio del dinero en el 3,75%, el más bajo desde principios de febrero de 2023.

Por segunda reunión consecutiva, la decisión volvió a mostrar la profunda división en el órgano de gobierno de la entidad, ya que la bajada de tipos fue tomada con cinco votos a favor, frente a cuatro que preferían mantener la tasa en el 4%.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra no volverá a reunirse para analizar los tipos de interés hasta el 5 de febrero de 2026.

La entidad ha subrayado que el alcance de una mayor flexibilización de la política monetaria "dependerá de la evolución de las perspectivas de inflación", después de que el carácter restrictivo de la política monetaria haya disminuido, con una bajada del tipo de interés bancario de 150 puntos básicos desde agosto de 2024.

"Es probable que el tipo de interés bancario continúe una trayectoria descendente gradual. Sin embargo, las decisiones sobre una mayor flexibilización de la política monetaria serán más difíciles de tomar", ha advertido.

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó en noviembre en el 3,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior y la menor subida de los precios desde el pasado mes de marzo. De su lado, el PIB británico registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior, cuando también retrocedió una décima, mientras que en agosto se había estancado. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo subió una décima entre los meses de agosto y octubre, hasta el 5,1%, el peor dato desde enero de 2021.