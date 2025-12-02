R. Unido.- El Banco de Inglaterra exigirá menos capital a la banca, tras el pleno de aprobados en los test de estrés

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El Banco de Inglaterra ha revisado a la baja su estimación del capital que considera necesario exigir al sector bancario británico, en lo que supone la primera rebaja del umbral de referencia desde 2015, después de que las siete principales entidades bancarias del país, incluido Santander UK, hayan superado las pruebas de esfuerzo a las que fueron sometidas por la institución.

En su informe de estabilidad financiera, publicado este martes, el Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra ha confirmado que Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, NatWest Group, Santander UK, Standard Chartered y Nationwide, que representan alrededor del 75% de los préstamos del país, mantenían la capacidad de seguir apoyando la economía en un escenario de estrés.

"A nivel individual, todos los bancos y sociedades de crédito hipotecario participantes se mantuvieron por encima de sus requisitos regulatorios mínimos de apalancamiento de nivel 1 y ponderado por riesgo de capital de capital (CET1), y ningún banco tuvo que reforzar su posición de capital como resultado de la prueba", destaca.

A nivel agregado, el sistema bancario británico inició la prueba con una ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) del 14,5%, que descendería en el peor escenario al 11% durante el primer año de la situación de estrés, lo que equivale a una reducción de capital agregada de 3,5 puntos porcentuales, aunque mantendría aún un excedente de capital de 60.000 millones de libras (68.335 millones de euros), lo que indica que la banca del Reino Unido sería resiliente ante un escenario severo, pero plausible.

Asimismo, el Comité del Banco de Inglaterra afirma que los resultados de la prueba de estrés respaldan su opinión de que los niveles actuales de capital de los bancos eran suficientes para prestar apoyo a la economía real y demostraron que el sistema bancario del Reino Unido tenía la capacidad de respaldar a los hogares y empresas del país, incluso si las condiciones económicas, financieras y comerciales empeoraban considerablemente.

De este modo, el Comité considera que el valor de referencia para los requerimientos de capital de Nivel 1 a nivel sistémico, previamente estimado en torno al 14% de los activos ponderados por riesgo (APR), se sitúa ahora en torno al 13%, una valoración coherente con la evolución del sistema financiero británico desde la primera evaluación en 2015, que fue confirmada en 2019, incluyendo una disminución de las ponderaciones de riesgo promedio de los bancos, una reducción de la importancia sistémica de algunas entidades y mejoras en la medición del riesgo.

"Dada la reducción del valor de referencia, los bancos deberían tener mayor certeza y confianza al utilizar sus recursos de capital para prestar a hogares y empresas del Reino Unido", señala la institución.

No obstante, el análisis realizado también sugirió que una reducción sustancial de los requisitos de capital por debajo del índice de referencia actualizado del 13% podría estar asociada a reducciones significativas del PIB esperado a largo plazo debido a los costes de una mayor inestabilidad, especialmente si dichas reducciones de capital socavaran la credibilidad del régimen de resolución como resultado de una menor capacidad general de absorción de pérdidas.

Además, advierte de que unos niveles de capital significativamente más bajos también podrían generar una prima de riesgo mayor sobre los costes de financiación bancaria, lo que a su vez se traduciría en mayores costes de financiación y una menor inversión por parte de las empresas.