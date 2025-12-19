R. Unido.- El Gobierno de Reino Unido anuncia que sufrió un ciberataque en octubre

MADRID, 19 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El secretario de Estado de Comercio británico, Chris Bryant, anunció este viernes que el Gobierno sufrió un ciberataque el pasado mes de octubre, confirmando así algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas por medios de comunicación de Reino Unido. Bryant, que descartó en declaraciones a la cadena de televisión Sky News que exista un riesgo alto para "cualquier individuo", no dio detalles sobre la posible autoría del ataque, que el diario 'The Sun' achaca a China. El ministro pidió permanecer "cautelosos" respecto a este tipo de acusaciones y afirmó que "ciertamente, se produjo un ciberataque en octubre que afectó fundamentalmente al Ministerio de Exteriores". "Algunas informaciones que se han ido publicando entran más en el campo de la especulación. A menudo, la investigación lleva mucho tiempo, pero estamos acercándonos. Hubo un problema técnico, pero creo que el riesgo es bajo para la mayoría", apuntó. "No quiero especular sobre esto. No está muy claro de dónde salen algunas cosas", expresó al referirse a las informaciones que responsabilizan al grupo chino Storm 1849 de estar detrás.