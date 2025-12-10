R. Unido.- Evoke (William Hill y 888) estudia su venta total o parcial por la subida del impuesto al juego en Reino Unido

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Evoke, la compañía propietaria de las casas de apuestas William Hill y 888, ha comunicado este miércoles una "evaluación de sus opciones estratégicas", lo que podría incluir la venta de la totalidad del grupo o de parte de los activos o unidades de negocio. La potencial desinversión se sucede al aviso realizado el pasado 26 de noviembre en relación al Presupuesto elaborado por la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, y que Evoke cuantificaba que se traduciría en unos costes para la empresa de 135 millones de libras (154,5 millones de euros). Las cuentas públicas prácticamente duplicarán el impuesto al juego en línea del 21% al 40% con la vista puesta en recaudar hasta 1.100 millones de libras (1.259 millones de euros) anuales para 2029-2030. Evoke ya había indicado con anterioridad a la presentación de los presupuestos que podría cerrar entre 120 y 200 establecimientos de proceder Reeves con sus planes tributarios. Esto equivaldría al despido de hasta un máximo de 1.500 trabajadores en Reino Unido. Según se desprende de la nota de prensa publicada, el anuncio no tiene por qué materializarse mediante una operación en firme, aunque ha nombrado a Morgan Stanley y Rothschild como asesores financieros conjuntos para estudiar las posibilidades.