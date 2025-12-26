R. Unido.- Grant Thornton International logra ingresos récord de US$7.215 millones al cierre de su ejercicio fiscal

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Grant Thornton International alcanzó una cifra de ingresos globales de US$8.500 millones (7.215 millones de euros) en su año fiscal 2025, cerrado el pasado 30 de septiembre, lo que supone un crecimiento del 5,9% respecto del dato correspondiente al ejercicio precedente y del 6,1% a tipo de cambio constante, logrando así un máximo histórico para la compañía a pesar de la elevada incertidumbre económica y geopolítica mundial. La empresa de servicios profesionales considera que este resultado "pone el broche final" a su plan estratégico 2020-2025, un periodo durante el que Grant Thornton ha incrementado de forma sostenida sus ingresos globales desde los US$6.600 millones (5.603 millones de euros) en 2021 hasta los US$8.500 millones en 2025, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 6,5%. En este sentido, la compañía destaca que el crecimiento ha sido fundamentalmente orgánico y se ha apoyado en inversiones continuas a escala global destinadas a reforzar la calidad del servicio, la gestión del riesgo, las capacidades tecnológicas y el desarrollo del talento, con el objetivo de construir una red más cohesionada, resiliente y preparada para el futuro. En total, 93 firmas miembro de Grant Thornton aumentaron sus ingresos durante el ejercicio, y más del 53% lograron crecimientos de dos dígitos, un dato que pone de manifiesto tanto la amplitud geográfica como la consistencia del crecimiento de la red a escala global. Como resultado de esta evolución, Grant Thornton cuenta actualmente con cerca de 80.000 profesionales en todo el mundo, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al ejercicio anterior. Desde el punto de vista geográfico, el crecimiento de los ingresos de la firma fue generalizado, con un comportamiento especialmente destacado en África (+16,2%), seguida de Asia Pacífico (+11,2%), Europa y Oriente Medio (+7,4%), y América (+2,7%). En los mercados estratégicos de la red, las firmas miembro crecieron de media un 10,8%, con avances muy significativos en países como Singapur, India, Filipinas, Brasil y Tailandia, así como en otros mercados con fuerte evolución como Turquía, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Corea del Sur, Francia, España y Australia. De su lado, el desempeño por líneas de servicio refleja la fortaleza del modelo multidisciplinar de la firma, con un crecimiento del 7,9% en 'Assurance', del 4,7% en 'Advisory' y del 4,5% en 'Tax', evidenciando una evolución equilibrada de las distintas áreas de actividad y su capacidad para dar respuesta a las necesidades cambiantes de las empresas del 'middle-market'. "Hemos construido una red cohesionada con un claro enfoque en servicios profesionales de máxima calidad para empresas del segmento mid-market y grandes, al tiempo que hemos incorporamos nuevas dinámicas como la inversión de capital privado en nuestras firmas miembro. Estos cambios aportan oportunidades muy interesantes tanto para nuestra red como para nuestros clientes", declaró Peter Bodin, consejero delegado global, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2026. "El crecimiento registrado tanto por líneas de servicio como por regiones, junto con las inversiones realizadas en calidad, gestión del riesgo, tecnología y talento, nos permite afrontar con solidez un contexto de incertidumbre global y nos posiciona de forma muy favorable para la siguiente etapa de desarrollo de la Firma", explicó Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton en España, para quien estos ingresos récord reflejan la fortaleza de la red global de Grant Thornton.