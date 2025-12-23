R. Unido.- Greta Thunberg, detenida en Londres durante una protesta en apoyo a miembros de Palestine Action encarcelados

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La activista sueca Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres, la capital británica, durante una protesta en apoyo a los cuatro miembros de la organización Palestine Action que siguen encarcelados y en huelga de hambre. Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han indicado en un comunicado que la joven de 22 años ha sido detenida por sacar una pancarta en la que mostraba su rechazo a la Ley de Terrorismo del año 2000 y su apoyo a los miembros de la organización, a los que se refiere como "prisioneros". En un vídeo difundido por la propia organización se puede ver a Thunberg mostrando su apoyo a los activistas y su rechazo al "genocidio que está teniendo lugar en Gaza" durante una protesta que se ha concentrado frente a las oficinas en la capital británica de la compañía de seguros Aspen Insurance. El grupo había decidido convocar esta manifestación en las inmediaciones de la sede debido a la relación entre la empresa y la israelí Elbit Systems, según informaciones de la cadena de televisión Sky News.