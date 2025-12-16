R. Unido.- La tasa de paro del Reino Unido escala al 5,1%, en máximos desde 2021

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La tasa de desempleo del Reino Unido se situó en el 5,1% entre los meses de agosto y octubre, lo que representa un incremento de una décima con respecto del dato correspondiente a los tres meses hasta septiembre y la lectura de paro más alta en el país desde enero de 2021, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

La tasa de paro entre los hombres aumentó una décima en el trimestre, hasta el 5,5%, igual que entre las mujeres, con un 4,6%. De su lado, la tasa de ocupación se estimó en un 74,9% en el periodo, una décima por debajo del dato hasta septiembre, con una disminución de 113.000 ocupados en el año y de 24.000 durante el trimestre.

La tasa de inactividad económica se estimó en un 21% entre agosto y octubre de 2025, mientras que el número de vacantes experimentó una ligera disminución.

"El panorama general sigue siendo el de un mercado laboral debilitado", ha reconocido la directora de estadísticas económicas de la ONS, Liz McKeown, para quien el descenso de la ocupación refleja una actividad de contratación moderada.

"Esta debilidad también se refleja en un aumento de la tasa de desempleo, mientras que las vacantes se mantuvieron prácticamente sin cambios", ha añadido.

Asimismo, el crecimiento anual de los ingresos promedio de los empleados en Reino Unido fue del 4,6% para los ingresos regulares (excluyendo bonus) y del 4,7% para los ingresos totales. El incremento anual de los ingresos regulares fue del 3,9% para el sector privado y del 7,6% para el sector público.

Al incorporar el efecto de la inflación, el crecimiento en términos reales fue del 0,5% para el salario regular y del 0,6% para el salario total.

El repunte del paro en Reino Unido se conoce dos días antes de la última reunión de 2025 del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra, que en su anterior cónclave mantuvo el tipo de interés de referencia para sus operaciones en el 4%, en una decisión muy dividida, ya que cuatro de los nueve miembros del órgano de decisión se mostraron a favor de recortar en un cuarto de punto el precio del dinero, hasta el 3,75%.