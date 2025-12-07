R. Unido.- Muere a los 73 años Martin Parr, retratista por excelencia de las aspiraciones de la clase media británica

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El fotógrafo británico Martin Parr ha fallecido este pasado sábado a los 73 años de edad en su domicilio de Bristol, ha confirmado su fundación en un comunicado. "Vamos a echar a Martin mucho de menos", ha apuntado la fundación sobre el fallecimiento del fotógrafo, cuyas fotografías describieron durante varias décadas las alegrías, sinsabores y expectativas de la clase media británica. En particular, Parr saltó a la fama a mediados de la década de 1980 con *The Last Resort*: su estudio de la clase trabajadora en vacaciones en New Brighton, Merseyside. A lo largo de la década de 1990, la obra de Parr adquirió un carácter internacional con sus críticas a la industria turística (*Small World*) y al consumismo global (*Common Sense*). Parr, miembro ilustre de la Agencia Magnum, incluso fue presidente de la misma entre 2013 y 2017. En 2021 fue diagnosticado con cáncer.