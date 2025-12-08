R. Unido.- Repsol y HitecVision fusionan con TotalEnergies sus negocios de petróleo y gas en el Mar del Norte británico

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Neo Next Energy, empresa conjunta de Repsol y HitecVision, ha anunciado hoy un acuerdo estratégico con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas en el Mar del Norte británico. Según ha destacado la energética española en un comunicado, esta operación consolidará la posición de Neo Next "como operador y productor líder en la plataforma continental del Reino Unido", con una producción prevista para 2026 superior a 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Una vez que finalice la transacción, la compañía combinada se denominará Neo Next+, ha precisado Repsol, que ha notificado la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según los términos del acuerdo, TotalEnergies UK adquirirá un 47,5% de Neo Next, de forma que la empresa combinada estará participada por HitecVision en un 28,875%, TotalEnergies en un 47,5% y Repsol en un 23,625%. TotalEnergies UK también conservará hasta US$2.300 millones (1.972 millones de euros) de las obligaciones de desmantelamiento de sus activos, mejorando los flujos de caja del negocio combinado. "La incorporación de los activos en producción de alta calidad de TotalEnergies en Reino Unido fortalecerá el balance de Neo Next, sus capacidades operativas y sus actividades de desarrollo, garantizando un futuro sostenible y resiliente a largo plazo para su negocio de petróleo y gas en Reino Unido", ha subrayado Repsol. El cierre de la transacción está previsto para la primera mitad de 2026 y está sujeto a aprobaciones de las autoridades competentes y consentimientos regulatorios. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha resaltado que la fusión con TotalEnergies UK supone "otro gran paso adelante" en la ejecución de la estrategia de Neo Next. "Con las fortalezas complementarias de los accionistas y una cartera más amplia y equilibrada, bajo un mayor control operativo, estaremos bien posicionados para competir y adaptarnos al complejo entorno del Mar del Norte", ha recalcado. Asimismo, Imaz ha asegurado que, con este acuerdo, Repsol sigue optimizando su cartera global de activos, "centrándose en proyectos de alto margen para mantener la escala del negocio a medio y largo plazo y mejorar el valor para los accionistas". "Estamos encantados de dar la bienvenida a TotalEnergies y a su negocio de petróleo y gas en Reino Unido en Neo Next. Como operador líder global, TotalEnergies aporta importantes capacidades operativas en la gestión de proyectos, especialmente en operaciones de producción de gas a alta presión y alta temperatura, y una experiencia global en operaciones en el mar. La estrategia de Neo Next seguirá vigente y Neo Next+ continuará buscando operaciones que generen flujo de caja", ha declarado John Knight, presidente ejecutivo de Neo Next y socio senior de HitecVision. Desde la fusión con Repsol UK en marzo de 2025, Neo Next ha anunciado otras tres operaciones en línea con esta estrategia: la adquisición de Gran Tierra North Sea Limited, la adquisición de la participación de BP en Culzean y ahora la fusión con TotalEnergies UK. "Neo Next+ tiene la intención de seguir liderando la consolidación de la actividad en la plataforma continental de Reino Unido durante muchos años. Neo Next+ cuenta con una cartera reforzada de oportunidades de desarrollo potencial a corto plazo", ha añadido Knight. Por su parte, Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies, ha destacado que esta transacción demuestra "el compromiso duradero" de su compañía con el sector del petróleo y el gas en Reino Unido y con su seguridad energética. "Como nuevo accionista mayoritario de Neo Next+, estamos encantados de aportar nuestra reconocida trayectoria como operador líder en el Mar del Norte de Reino Unido, donde hemos estado presentes durante más de 60 años. El enfoque constante de TotalEnergies por desarrollar operaciones de bajo coste y bajas emisiones será fundamental para lograr importantes economías de escala dentro del nuevo portafolio de Neo Next+, lo que reforzará la generación de flujo de caja tan pronto como se cierre la operación", ha agregado.