R. Unido.- Vodacom (Vodafone) adquiere un 20% adicional de Safaricom por US$1.810 millones y alcanza el 55% de la operadora

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Vodacom, la operadora panafricana de telefonía móvil controlada por Vodafone, ha incrementado al 55% su participación en Safaricom, después de adquirir un 20% adicional en la empresa por 36.000 millones de rands (1.800 millones de euros), reforzando así su compromiso con los mercados de Kenia y Etiopía.

En concreto, Vodacom adquirirá el 15% del Gobierno de Kenia (GOK) por una contraprestación en efectivo de 1.360 millones de euros y un 5% de Vodafone International Holdings por una contraprestación en efectivo de 450 millones de euros.

Si la transacción es aprobada por las autoridades reguladoras y gubernamentales de Kenia, Etiopía y Sudáfrica, la participación de Vodacom en Safaricom, que seguirá cotizando en la Bolsa de Valores de Nairobi, aumentará del 35% al 55%.

De este modo, los resultados financieros de Safaricom pasarán a consolidarse por completo en los de Vodacom, lo que incrementará los ingresos de la operadora hasta los 220.000 millones de rands (11.000 millones de euros).

Tras la adquisición, que se espera completar en el primer trimestre de 2026, Safaricom pasará a ser propiedad de Vodacom (55%), el GOK (20%) e inversores públicos (25%).

"Adquirir una participación mayoritaria en Safaricom fortalece nuestra posición como líderes del mercado, a la vez que abre nuevas oportunidades para impulsar la inclusión digital y financiera a gran escala en Kenia y Etiopía", ha comentado Shameel Joosub, consejero delegado de Vodacom.

"En línea con nuestro enfoque en el crecimiento, esta es una oportunidad para obtener una participación mayoritaria en una empresa africana de gran éxito en un mercado atractivo", ha apuntado Margherita Della Valle, consejera delegada del Grupo Vodafone.