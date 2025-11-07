R. Unido/EEUU.- Vodafone y AST SpaceMobile ubicarán en Alemania el centro de operaciones satelitales de su joint venture

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El grupo británico Vodafone y la firma estadounidense AST SpaceMobile han elegido Alemania para albergar la sede del centro de operaciones de su empresa conjunta de servicios satelitales de banda ancha móvil para telecos europeas y de conectividad para casos de emergencia.

En concreto, las instalaciones se ubicarán cerca de Múnich o de Hannover, si bien la decisión final sobre qué municipio albergará el centro todavía no ha sido tomada, según ha informado Vodafone en un comunicado.

"Este centro se encargará de la asignación y el mapeo de la conectividad satelital utilizada por la 'SatCo' (la empresa satelital conjunta) para dar servicio a los operadores de redes móviles en toda Europa, garantizando así la cobertura de banda ancha móvil en zonas desatendidas y apoyando a los servicios de emergencia y a las agencias de ayuda humanitaria", ha detallado la teleco británica.

Cabe señalar que a finales del pasado junio las dos empresas anunciaron que la sede de su 'joint venture' --cuya creación se anunció en la pasada edición del Mobile World Congress-- se situará en Luxemburgo.

AST SpaceMobile está construyendo la primera red de banda ancha móvil espacial accesible de forma directa desde dispositivos de uso cotidiano y diseñada para aplicaciones tanto comerciales como gubernamentales.

Las dos compañía han resaltado que el principal objetivo de su 'joint venture' es proporcionar un servicio europeo de banda ancha móvil por satélite escalable para todos los operadores de redes móviles de la Unión Europea (UE).

"Los operadores de redes móviles de 21 Estados miembros de la UE y otros países europeos han manifestado su interés en adoptar el servicio, cuyo lanzamiento comercial está previsto para 2026", ha añadido.

La constelación que se está construyendo incluirá un sistema de control centralizado para reforzar la supervisión y la seguridad por parte de Europa.

"Ofrece una solución satelital soberana para toda Europa. Proporcionará a los operadores europeos acceso a comunicaciones satelitales seguras y resilientes, complementando las redes de telecomunicaciones terrestres existentes", ha subrayado la consejera delegada del grupo Vodafone, Margherita Della Valle.

"Al establecer una constelación de satélites en la UE y nuestro principal centro de mando en Alemania garantizamos que la infraestructura de comunicaciones esté firmemente arraigada en Europa", ha agregado.

Por su parte, el presidente y fundador de AST SpaceMobile, el venezolano Abel Avellán, ha opinado que con esta empresa conjunta se está acelerando la llegada de la "verdadera banda ancha móvil desde el espacio" a toda Europa.