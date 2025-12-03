R. Unido/Rusia.- Detenido en Ucrania un ciudadano británico acusado de espiar para Rusia

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press)

Las fuerzas de seguridad de Ucrania han detenido este miércoles a un ciudadano británico, identificado como Ross David Cutmore, acusado de espiar para el Gobierno de Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

Las investigaciones apuntan a que Cutmore habría sido reclutado por los servicios de Inteligencia rusos, a los que habría estado pasando información "relevante" a cambio de dinero, si bien el acusado, de 40 años, llegó a Ucrania como instructor militar.

"Ha estado transmitiendo las coordenadas de unidades ucranianas, fotografías de zonas de entrenamiento e información relacionada con el personal militar. Todo esto puede utilizarse para identificar a estos militares", ha explicado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Por su parte, una portavoz del Ministerio de Exteriores británico ha indicado que "ya se está proporcionando ayuda consular al ciudadano".

"Estamos en contacto directo con las autoridades ucranianas", ha afirmado.