Rabanne presenta en París una colección con aires de playa

La marca Rabanne presentó este jueves en la Semana de la Moda de París una colección con aires de playa, mucha pedrería y sus inevitables piezas de metal.

En tonos pastel, del verde menta al salmón, el diseñador francés Julien Dossena propone una serie de tops tipo brasier, conjuntados con minifaldas con volantes.

En este ambiente playero, algunas modelos lucen lentes retro, entre aviador y gafas acuáticas, y en los pies llevan chanclas decoradas con alas doradas y plateadas.

También los pantalones, muy ajustados, recuerdan a los neoprenos deportivos, con cremalleras a los lados.

Rabanne, en manos del grupo español Puig, también propone faldas más largas, por debajo de la rodilla, con cinturones muy anchos y hebillas que cubren casi todo el vientre.

La pedrería está muy presente en los corsés y las faldas.

En la casa fundada por el español Paco Rabanne, fallecido en 2023 y conocido como "el metalúrgico" de la moda por el uso del metal en sus creaciones, no podía faltar este material en el desfile de este jueves, que tuvo lugar en el recinto de la Unesco, no lejos de la Torre Eiffel.

Faldas cortas con un gran volumen a base de sinuosas placas plateadas, grandes collares florales, y sobre todo un minivestido hecho completamente con aplicaciones suspendidas metálicas.

es/mb