Rabiot critica la decisión de la UEFA de jugar un partido de la Serie A en Australia

ROMA (AP) — La decisión de la UEFA, que esta semana permitió que un partido de la Serie A entre el AC Milan y el Como se juegue en Australia en febrero, está generando respuestas acaloradas de un destacado jugador de la Rossoneri y del CEO de la Serie A.

El centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, describió como “completamente loco” volar 20 horas de ida y vuelta para el partido en Perth, que está en una zona horaria seis horas por delante de la de Italia, durante un mes clave de la temporada.

La UEFA también decidió no oponerse, aunque a regañadientes, a los planes que rompen con la tradición de que el Barcelona juegue un partido de la liga española en Miami en diciembre.

“Todo se trata de acuerdos financieros y de proporcionar visibilidad para la liga, que se colocan por delante de nosotros (los jugadores)", le dijo Rabiot al periódico francés Le Figaro. "Se habla mucho de los calendarios y del bienestar de los jugadores, pero todo esto parece realmente absurdo. Es una locura viajar tan lejos para un partido entre dos equipos italianos en Australia. Tendremos que adaptarnos, como siempre”.

Milan y Como están ubicados a menos de una hora de distancia, pero el Milan necesitaba encontrar otro lugar para jugar su partido en casa el 8 de febrero porque el estadio San Siro no estará disponible después de ser utilizado para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina dos días antes.

El CEO de la Serie A, Luigi De Siervo, sugirió que Rabiot, “como todos los futbolistas que ganan millones, olvida que se le paga para llevar a cabo una función, que es jugar al fútbol”, añadiendo que la NFL, la NBA, el Tour de Francia y el Giro de Italia van al extranjero regularmente: “Esto se hace para fortalecer el producto, no para debilitarlo.

De Siervo añadió al margen de una asamblea de Clubes de Fútbol Europeos (EFC) el miércoles: “(Rabiot) debería tener más respeto por el dinero que gana y apoyar mejor lo que su empleador, el Milan, ha aceptado y promovido, para que este partido se juegue en el extranjero. Los jugadores de élite, que son pagados en correspondencia con la carga de trabajo que realizan, deberían entender mejor que otros que este es un sacrificio que se puede hacer”.

Al anunciar la decisión como “lamentable” el lunes, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, la calificó de “excepcional y no debe considerarse como un precedente”.

Por lo tanto, Ceferin estaría feliz de saber que el presidente del Roma, Dan Friedkin, con sede en Texas, quien también forma parte de la junta del EFC que representa a más de 700 equipos en todo el continente, no cedería cuando se le preguntó si los partidos en Australia y Miami podrían llevar a que el Roma juegue algún día en el estadio AT&T de los Dallas Cowboys.

Friedkin dijo: “Apoyo plenamente todo en lo que la UEFA está trabajando.

Obviamente, son socios cercanos”.

