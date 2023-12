La Juventus derrotó 1-0 a la Roma en el último partido de la Serie A en 2023, este sábado en el cierre además de la 18ª jornada del campeonato italiano, donde los turineses reducen a dos puntos su desventaja respecto al líder Inter de Milán.

Con 43 puntos, la 'Juve' sigue segunda pero ahora está más cerca del Inter (1º, 45), que el viernes había tropezado con un empate 1-1 en el terreno del Génova (12º).

En el choque estrella del sábado en el 'Calcio', la primera parte tuvo ritmo alto y ocasiones por parte de ambas formaciones. Bryan Cristante (Roma) envió al palo en el 4 y el serbio Filip Kostic (Juventus) estuvo a punto de marcar de media volea en el 43, pero en el último momento lo impidió el defensa Evan Ndicka.

La apertura del marcador llegó justo tras el descanso, gracias al francés Adrien Rabiot (47), que batió al portugués Rui Patricio con un disparo cruzado en el área después de ser asistido de tacón por el serbio Dusan Vlahovic.

La Juventus marcó de nuevo en el 88, pero el tanto de Federico Chiesa fue anulado por fuera de juego.

La Roma no pudo evitar terminar el año con este mal sabor y no pudo continuar con el impulso logrado por la victoria 2-0 sobre el Nápoles del pasado sábado. El equipo de la capital pudo haber empatado en el descuento final con un remate de cabeza del iraní Sardar Azmoun (90+3), pero el marcador no se movió del 1-0, para alivio de los 'tifosi' de Turín.

La Roma es séptima en la clasificación, con 28 puntos, los mismos que el Nápoles (8º), al que supera por una mejor diferencia de goles. Ambos están a cinco puntos de la 'zona Champions'.

