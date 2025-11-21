Rabiot regresa con Milán para crucial derbi contra Inter mientras Roma busca liderar Serie A

MILÁN (AP) — AC Milan recibió un impulso antes del crucial partido de derby contra el Inter de Milán el domingo, con el regreso de Adrien Rabiot tras una lesión.

La presencia del veterano podría ser clave en una carrera por el título cada vez más ajustada, con solo tres puntos separando a los cinco primeros equipos en la Serie A.

Rabiot no ha jugado para el Milan desde un empate sin goles contra la Juventus el 5 de octubre, ya que el centrocampista francés se lesionó la pantorrilla durante su servicio internacional unos días después.

Sin embargo, Rabiot ha tenido sesiones de entrenamiento adicionales para acelerar su recuperación y volvió a entrenar por completo el martes.

“Física y mentalmente, estoy listo. Siempre pienso que puedo ayudar. En mi cabeza, si estoy allí, somos más fuertes porque soy alguien que siempre lo da todo”, señaló Rabiot.

El Milan ganó cuatro de los cinco partidos que Rabiot jugó esta temporada en la Copa de Italia y la liga, empatando el otro.

Sin él, los Rossoneri han registrado solo dos victorias y tres empates y han tenido dificultades para controlar los partidos, luciendo desequilibrados en el mediocampo.

Enfrentamientos clave

La Roma espera aprovechar cualquier desliz del Inter para despegarse en la cima de la clasificación de la Serie A.

El equipo de la capital está empatado con el Inter en la cima de la tabla con 24 puntos. El Milan y el Napoli están dos puntos más atrás, mientras que el Bologna, en quinto lugar, tiene 21 puntos.

La Roma visita al Cremonese, que está a mitad de tabla, el domingo, poco antes de que comience el derby, mientras que el Napoli recibe al Atalanta, cuyo entrenador Raffaele Palladino hace su debut tras reemplazar al despedido Ivan Jurić durante el parón internacional.

Ese partido es el sábado, horas después del juego del Bologna en Udinese.

En el otro extremo de la tabla, el club en el fondo, la Fiorentina, recibe a la Juventus, que está solo dos puntos por debajo de los cuatro primeros.

La Fiorentina es uno de los dos equipos que aún no ha ganado esta temporada, junto con el Hellas Verona, que está en penúltima posición. El Verona recibe al Parma, que tiene solo dos puntos más que su oponente y está solo un punto por encima de la zona de descenso.

El Génova, en el puesto 18, también enfrenta una batalla clave por el descenso al viajar a Cagliari, que está solo tres puntos por encima de la zona de descenso.

Jugadores a seguir

El internacional de Estados Unidos Christian Pulisic regresó de una lesión en el último partido del Milan, entrando en el minuto 70 y casi anotando un gol ganador tardío en el empate 2-2 en Parma.

Esa fue la primera aparición en casi un mes para Pulisic, quien había sido el mejor jugador del Milan hasta su lesión.

El joven de 20 años Pio Esposito está teniendo una temporada destacada en el Inter y ya se le considera el próximo gran delantero centro de Italia.

Solo ha hecho cinco apariciones para la selección nacional de Italia y ha anotado en tres de ellas.

Fuera de acción

Los problemas del Napoli siguen creciendo con Frank Anguissa como el último jugador en sufrir una lesión de muslo a largo plazo, uniéndose a Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

El defensor del Inter Denzel Dumfries está fuera del derby después de regresar del servicio internacional con los Países Bajos con una lesión en el tobillo.

El mediocampista ofensivo de la Roma, Paulo Dybala, a menudo lesionado, sigue al margen después de sufrir un tirón en el muslo en un partido contra el Milan a principios de mes.

Fuera del campo

El Verona está organizando un doblete único el domingo.

Después del partido del Verona contra el Parma, el equipo femenino saldrá al campo en el Stadio Bentegodi para su partido de segunda división contra el Res Donna Roma.

El mismo boleto permitirá a los aficionados entrar a ambos partidos, y también habrá promociones especiales.

