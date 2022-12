Rabiot y Tchouaméni hacen olvidar las bajas y equilibran el sistema de los 'Bleus'

Llegaron a Catar con las dudas sobre su rendimiento y la sombra alargada de Paul Pogba y N'Golo Kanté, dos de los pilares del título mundial en 2018 y ausentes ambos por lesión en este Mundial, pero los 'Bleus' han encontrado en Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni a la dupla perfecta para sostener la medular francesa y dar equilibrio al esquema de Didier Deschamps.

Adrien Rabiot (27 años) tiene esa etiqueta de 'jugador díscolo' que le ha acompañado durante toda su carrera y Aurelien Tchouaméni era, a sus 22 años, una de las mayores promesas del fútbol galo, pero tenía que confirmar lo demostrado en sus inicios en Mónaco y que le había llevado a firmar esta temporada por el Real Madrid.

Si en el equipo blanco ya había demostrado que podía suplir con garantías la marcha de Casemiro al Manchester United, Tchouaméni ha confirmado con los 'Bleus' que es ya uno de los mejores mediocentros del mundo, haciendo olvidar a Kanté, pieza básica en los esquemas de Deschamps y uno de los artífices del título hace cuatro años en Rusia.

Sostén en la medular, Tchouaméni no solo destaca por su capacidad para romper el juego ofensivo de los rivales, sino que también es el primer suministrador de balones a los jugadores ofensivos, capaz también de incorporarse al ataque para disparar desde fuera del área o rematar algún centro como si se tratara de un ariete tradicional.

- Madurez pese a la juventud -

Tchouaméni juega con una pasmosa madurez, heredada seguramente de la época en la que con 12 años decide quedarse internado en la academia del Burdeos, su club de formación, y no irse a Lyon con sus padres, que cambiaron de ciudad por motivos laborales.

"Vimos desde el primer día el tipo de jugador que era, sus cualidades y potencial", destacó su compañero en el club blanco David Alaba el pasado mes de septiembre antes de un enfrentamiento entre Austria y Francia.

Y el jugador del Real Madrid va sobrado de personalidad, como demostró antes del partido contra Túnez cuando un periodista le comentó que "las ruedas de prensa suelen estar reservadas a jugadores importantes, los pesos pesados o los capitanes...". "¿Cómo dices? Me lo voy a tomar mal...", contestó visiblemente molesto.

Como escudero de Tchouaméni se ha revelado Rabiot, un jugador que en 2018, tras no ser incluido por Deschamps en la lista de titulares mundialistas, decidió que no quería estar entre los suplentes con el argumento de que "las decisiones del seleccionador conmigo no responden a ninguna lógica deportiva".

- De paria a pieza básica -

Deschamps, que manifestó que esperaba que ese "enorme error" permitiera madurar a Rabiot, le castigó dejándole fuera de los 'Bleus' durante más de dos años, pero el buen desempeño del jugador en la Juventus, donde había recalado tras salir también de mala manera del París SG, su club de toda la vida, le llevó al seleccionador a contar de nuevo con él. "Hemos hablado y nos hemos dicho las cosas a la cara. ¡No pienso dejar este puesto por nada del mundo", dijo el 'Duque' tras su nueva convocatoria. Y desde ese momento, agosto de 2020, es un fijo en las listas del técnico galo.

Pero fue la baja de Pogba, lesionado en la rodilla, la que le abrió definitivamente las puertas de la titularidad en este Mundial y el exquisito zurdo no solo ha respondido con su clase habitual, sino que se faja en defensa, ayuda a sus compañeros y en muchas ocasiones se descuelga como segundo delantero para aprovechar su capacidad de remate. Suyo fue el primer gol de los 'Bleus' en Catar, en la victoria frente a Australia (4-1).

"No hay que subestimarnos aunque haya ausencias muy importantes. Hemos demostrado que hay calidad", declaró Rabiot tras el debut mundialista.

Pocos dudan ya de la calidad del nuevo centro del campo de los 'Bleus'.

Mcd/dr

AFP