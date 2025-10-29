Rabobank eleva a 177 millones de toneladas la previsión de cosecha de soja en Brasil

SAO PAULO, 29 oct (Reuters) - La cosecha de soja de Brasil, el mayor productor y exportador mundial, alcanzaría un nuevo récord de 177 millones de toneladas en 2025/26, un 3% más que en el ciclo anterior, dijo el miércoles Rabobank en una conferencia telefónica con periodistas.

La estimación indica una mayor expectativa en comparación con la cifra prevista en septiembre, cuando el banco neerlandés pronosticó 175 millones de toneladas.

La evaluación, en un momento en que los productores están en el proceso de siembra en el país, considera un área plantada por sobre la expectativa inicial, que debería totalizar 48,8 millones de hectáreas, un aumento anual del 2%.

En su proyección anterior, Rabobank preveía un aumento del 1,5% en la superficie sembrada.

A pesar del ajuste positivo, el crecimiento del área está por debajo del promedio histórico, con los productores enfrentando márgenes más bajos en medio de cosechas récord en Brasil. (Reporte de Roberto Samora; Editado en Español por Ricardo Figueroa)