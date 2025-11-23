Racha de Real Madrid sin ganar crece con empate 2-2 ante Elche; Bellingham los salva con gol tardío

MADRID (AP) — Jude Bellingham anotó el gol del empate a los 87 minutos para el Real Madrid, lo que extendió su racha sin victorias a tres partidos con un empate 2-2 en Elche en La Liga española el domingo.

El Madrid necesitó el gol de Bellingham para rescatar el empate como visitante después de remontar en dos ocasiones.

El resultado colocó al Madrid un punto por delante del Barcelona, que goleó 4-0 al Athletic Bilbao el sábado en su regreso al renovado Estadio Camp Nou.

El equipo blanco venía de un empate 0-0 en Rayo Vallecano en la liga española y de una derrota 1-0 en Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El equipo de Xabi Alonso había ganado 13 de sus 14 partidos anteriores para comenzar la temporada.

Aleix Febas adelantó al Elche a los 53 y Dean Huijsen empató para el Madrid en el 78. Álvaro Rodríguez volvió a poner a los locales por delante a los 84, pero Bellingham igualó desde dentro del área tres minutos después.

El delantero del Madrid Vinícius Júnior ingresó en la segunda mitad.

Víctor Chust del Elche fue expulsado en el tiempo de descuento.

Ocupando el undécimo lugar, el Elche no ha ganado en seis partidos consecutivos de liga.

Atlético gana al final

Un autogol de Domingos Duarte a los 82 minutos le dio al Atlético de Madrid una trabajada victoria 1-0 en Getafe, que ocupa el séptimo lugar.

Fue la quinta victoria consecutiva del Atlético en todas las competiciones, desde una derrota 4-0 en el Arsenal en la fase de grupos de la Liga de Campeones el mes pasado. El equipo de Diego Simeone ha ganado cinco seguidos en La Liga.

El veterano centrocampista Koke hizo su aparición número 700 con el Atlético.

Marcos Llorente del Atlético tuvo que ser reemplazado a menos de 15 minutos del partido debido a una lesión.

Simeone no pudo contar con el portero Jan Oblak debido a una lesión sufrida con la selección de Eslovenia durante el parón internacional. El delantero Giuliano Simeone también estuvo ausente.

Otros resultados

El Real Betis, en quinto lugar, no pudo lograr más que un empate 1-1 con el Girona, amenazado por el descenso.

Vladyslav Vanat adelantó al Girona en el 20 antes de que Valentín Gómez empatara para el Betis en el 75. El delantero del Betis Antony fue expulsado en el tiempo de descuento.

El último clasificado, Oviedo, y el Rayo Vallecano, en el decimotercer lugar, empataron 0-0 en Oviedo. Ilyas Chaira del Oviedo vio la tarjeta roja a los 52, y el Rayo vio a Pathé Ciss expulsado en el tiempo de descuento.

El Oviedo no ha ganado en siete partidos consecutivos en todas las competiciones, mientras que el Rayo no ha ganado en tres juegos seguidos de liga.

