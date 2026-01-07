Racing-Barcelona y Albacete-Real Madrid en octavos de la Copa del Rey

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, visitará la próxima semana al Racing de Santander en octavos de final del torneo, mientras que el Real Madrid y el Atlético se medirán al Albacete y Deportivo de La Coruña respectivamente, según estableció el sorteo de este miércoles.

El Barça de Hansi Flick, líder de LaLiga, se verá con el conjunto cántabro, que encabeza la clasificación de la segunda división española.

El Real Madrid de Xabi Alonso, por su parte, se desplazará a Albacete, que está rozando el descenso en la división de plata; en concreto, está en la decimoséptima posición de 22 equipos.

Y el Atlético de Diego Simeone se enfrentará al Deportivo de La Coruña, que viene de eliminar al Mallorca en los dieciseisavos y es quinto en la segunda categoría del fútbol español.

En enfrentamientos entre equipos de LaLiga; Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Deportivo Alavés-Rayo Vallecano.

Las ocho eliminatorias a partido único se disputarán el 13, 14 y 15 de enero.

- Emparejamientos de octavos de la Copa del Rey:

Deportivo de La Coruña (2º) - Atlético de Madrid

Racing de Santander (2º) - FC Barcelona

Cultural Leonesa (2º) - Athletic

Albacete (2º) - Real Madrid

Burgos CF (2º) - Valencia CF

Real Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Alavés - Rayo Vallecano