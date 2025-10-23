Racing cae 1-0 con Flamengo en semifinal de ida de Libertadores

22 oct (Reuters) - Un gol del colombiano Jorge Carrascal a los 88 minutos dejó a Racing Club de Avellaneda con las manos vacías sobre el final y le dio al Flamengo el triunfo 1-0 en el inicio de las semifinales de la Copa Libertadores.

En el partido disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Racing cedió el balón a su rival y se apoyó en la seguridad de su portero Facundo Cambeses.

Dos remates del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, uno del colombiano Carrascal y otro Samuel Lino hicieron destacar a Cambeses con sus tapadas.

La ocasión más clara para la "Academia" llegó al minuto 23 con un remate de Santiago Solari que desvió el meta argentino Agustín Rossi.

"Sabíamos que iba a ser un partido así, que íbamos a sufrir, pero destaco la actitud de mis compañeros. Con bronca por cómo se dio el resultado, pero con vida porque ahora vamos a jugar en Avellaneda", dijo Bruno Zuculini tras la derrota.

La resistencia del conjunto dirigido por Gustavo Costas cedió a los 88 en una acción desafortunada en la cual la pelota rebotó en varios defensas e ingresó en la portería tras un remate de Carrascal.

"Nos vamos con una derrota cuando no pasaba nada, estaba el partido controlado. Se encontraron con un gol tras una serie de rebotes. Tenemos todo para dar vuelta la serie", indicó Marcos Rojo.

La revancha por un lugar en la final única en la ciudad de Lima, en Perú, se disputará el miércoles en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Jorge Ollero Castela)