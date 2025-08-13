Racing Club cae con Peñarol en inicio de octavos de la Libertadores

BUENOS AIRES, 12 ago (Reuters) - Racing Club de Avellaneda cayó el martes 1-0 en el partido de ida como visitante ante Peñarol en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, en una jornada en la que Vélez Sarsfield igualó 0-0 ante Fortaleza.

En el partido de ida disputado en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad uruguaya de Montevideo, el único gol lo anotó David Terans a los 78 minutos por intermedio de un remate de cabeza tras una salida en falso del meta Gabriel Arias.

"Fue un partido muy trabado, con pelotazos para arriba. Se dio así, son finales, y las ocasiones que tenés hay que meterlas y no pudimos. Pero allá en nuestra cancha nos hacemos fuertes", dijo el delantero de Racing, Adrián Martínez, tras la derrota.

Por su parte, el conjunto argentino Vélez Sarsfield igualó sin goles en su visita a Fortaleza en el estadio Arena Castelão de Brasil, con lo cual quedó bien parado para la revancha en Buenos Aires.

"Está claro que los partidos se ganan con goles, pero me voy con la tranquilidad de que el equipo estuvo enfocado, concentrado, metido como debe ser en los partidos de la Copa", dijo el DT Guillermo Barros Schelotto en rueda de prensa.

El conjunto brasileño quedó con un hombre menos por la expulsión de Matheus Rossetto a los 88 minutos.

En otro partido del martes, Atlético Nacional y São Paulo empataron 0-0 en el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad colombiana de Medellín.

El mediocampista colombiano Edwin Cardona falló dos penales para Atlético Nacional a los minutos 13 y 67.

(Información de Ramiro Scandolo; editado por Jorge Ollero Castela)