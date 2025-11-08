Racing Club entra a zona de postemporada con triunfo ante Defensa y Justicia en liga argentina

BUENOS AIRES, 8 nov - Racing Club ingresó a los puestos de clasificación a la postemporada al vencer el sábado 1-0 como local a Defensa y Justicia en la penúltima jornada de la fase regular del torneo Clausura del fútbol argentino.

Racing llegó a 22 puntos y se ubicó en el quinto lugar del Grupo A, dentro de la zona que da acceso a la postemporada, a la que clasifican los ocho mejores colocados en la tabla de posiciones.

En el partido disputado en el estadio Presidente Perón, el gol que le dio la victoria al conjunto dirigido por Gustavo Costas lo anotó el colombiano Duván Vergara a los 41 minutos.

"Merecíamos estos tres puntos, han sido días duros después de no pasar a la final de la Libertadores", dijo Vergara tras el triunfo.

Por su parte, Unión de Santa Fe empató 0-0 como local frente a Barracas Central y quedó líder en el Grupo A con 24 puntos, uno de diferencia con el escolta Boca Juniors.

En otros partidos del sábado, Newell's Old Boys ganó 2-0 en su visita a Huracán, Talleres de Córdoba derrotó 1-0 como local a Platense, mientras que San Martín de San Juan y Lanús empataron 1-1.

La jornada inició el viernes con el empate sin goles entre Rosario Central y San Lorenzo de Almagro. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)