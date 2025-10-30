Racing Club es eliminado en la Libertadores, Flamengo avanza a la final

BUENOS AIRES, 30 oct (Reuters) - Racing Club no pudo doblegar la resistencia del Flamengo, igualó sin goles como local y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores al caer 1-0 en el marcador global.

El meta argentino Agustín Rossi se destacó con grandes atajadas que permitieron al popular conjunto brasileño sostener la ventaja conseguida una semana atrás en la ida en Río de Janeiro.

"Lo intentamos, pero no nos llevamos el resultado que queríamos. Duele por todo. Ellos son un gran equipo, allá nos dominaron, acá lo hicimos nosotros y tuvimos chances, pero tienen un gran arquero que sacó todo", dijo el defensor de Racing, Marcos Rojo.

El "Fla", que ganó la Libertadores en tres ocasiones, enfrentará en la final al vencedor del duelo entre su par nacional Palmeiras y Liga de Quito, que goleó 3-0 en la ida como local.

En la revancha disputada en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing llevó peligro al minuto 11 con un potente remate de cabeza de Tomás Conechny que tapó Rossi.

Flamengo respondió con remates de los uruguayos Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta que hicieron lucir al arquero Facundo Cambeses.

En el segundo tiempo, Racing se hizo dueño del partido a partir de quedar con un hombre más que su rival a los 56 minutos por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata.

Sin embargo, el conjunto argentino no tuvo puntería para vencer a Rossi, quien tapó oportunidades claras a Adrián Martínez y Luciano Vietto a los minutos 69 y 91, respectivamente.

"Fue un partido distinto al de la ida en Brasil, sabíamos que teníamos que buscar el resultado. Hicimos méritos, pero no se nos pudo dar. Tenemos una tristeza muy grande", indicó el capitán de Racing, Bruno Zuculini. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Benjamín Mejías Valencia)