Racing Club regresa a la senda del triunfo ante Banfield en la liga argentina

BUENOS AIRES, 11 oct - Racing Club de Avellaneda venció el sábado 3-1 en su visita a Banfield y regresó a la senda del triunfo después de dos jornadas en el torneo Clausura del fútbol argentino.

Con la victoria, Racing llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A y quedó undécimo, a un punto de los puestos de clasificación a la postemporada.

"Venimos mejorando partido tras partido y con estos chicos voy a la guerra, ponga a quien ponga. Sabíamos que este era un partido fundamental para nosotros y teníamos que ganarlo", dijo el director técnico Gustavo Costas tras el triunfo.

En el partido disputado en el estadio Florencio Sola, la "Academia" sacó el triunfo con doblete de Bruno Zuculini a los 26 y 60 minutos, mientras que Adrián Balboa anotó el tercer tanto a los 91.

Banfield, que jugó con un hombre menos desde los 78 minutos, descontó a los 93 por intermedio de Bruno Sepúlveda.

Por su parte, Talleres de Córdoba sacó un agónico triunfo de 2-1 como visitante frente a Gimnasia y Esgrima La Plata con goles de Federico Girotti y Augusto Schott a los dos y 93 minutos, respectivamente. El gol de Gimnasia lo convirtió Bautista Merlini a los siete minutos.

"Este grupo está peleando para salir adelante y creo que eso es lo más importante, todos están compenetrados en revertir esta situación", dijo el director técnico de Talleres, Carlos Tevez, tras la tercera victoria en 12 jornadas.

En otros partidos del sábado, Rosario Central ganó 2-1 en su visita a Vélez Sarsfield, en tanto que Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata empataron 1-1.

El viernes, Central Córdoba venció 3-1 a Unión, Defensa y Justicia ganó 1-0 a Argentinos Juniors, San Martín de San Juan ganó 1-0 a San Lorenzo, mientras que Newell's Old Boys y Tigre empataron 1-1. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)