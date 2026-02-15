Racing Club vence a Banfield en liga argentina
BUENOS AIRES, 14 feb - Racing Club, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, venció el sábado 2-0 a Banfield y sacó su segundo triunfo consecutivo tras comenzar el torneo con tres derrotas.
En el partido disputado en el estadio Florencio Sola, Racing abrió el marcador a los 27 minutos por intermedio de Marco Di Césare tras un tiro de esquina desde la izquierda.
El segundo gol para el conjunto dirigido por Gustavo Vostas lo anotó Adrián Martínez a los 45 minutos por intermedio de un penal tras una mano dentro del área.
"Sabíamos que iba a ser muy duro, porque ellos llegaban en un momento complicado, como nosotros en las primeras fechas, pero queríamos mantener la racha", dijo Di Césare tras la victoria.
Por su parte, en el estadio Tomás Ducó, Huracán venció 1-0 a Sarmiento de Junín con un gol de Juan Bizans a los 67 minutos.
En otros partidos del sábado, Atlético Tucumán goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano ganó 1-0 a Independiente Rivadavia y Talleres superó 2-1 a Gimnasia de Mendoza.
El viernes, Independiente de Avellaneda venció 2-0 a Lanús, mientras que San Lorenzo empató sin goles ante Unión y Vélez Sarsfield igualó 1-1 con Defensa y Justicia.
La fecha comenzó el jueves con la derrota 1-0 de River Plate ante Argentinos Juniors y la victoria 1-0 de Tigre sobre Aldosivi. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)